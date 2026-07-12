לא חשש לומר את דעתו: יום השנה לפטירת הרב יהודה עמיטל זצ"ל

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היום (ראשון) מציינים את יום פטירתו של ראש ישיבת הר עציון וממייסדי עולם ישיבות ההסדר, הרב יהודה עמיטל זצ"ל מהדמויות המשפיעות והייחודיות בציונות הדתית בדור האחרון.

הרב עמיטל, יליד רומניה וניצול שואה, עלה לארץ בשנת 1944, לחם במלחמת העצמאות והיה ממקימי ישיבת הר עציון שבאלון שבות, שהפכה במשך השנים לאחת הישיבות המשפיעות בציונות הדתית. במשך עשרות שנים חינך אלפי תלמידים, ובהם רבנים, אנשי חינוך ואישי ציבור רבים. לצד ההערכה הרבה לה זכה, הרב עמיטל היה גם מהדמויות השנויות במחלוקת בציונות הדתית. עמדותיו בנושאים מדיניים, עוררו לאורך השנים ביקורת חריפה, מכיוון שלא חשש להביע את דעתו גם כשנותר בדעת מיעוט.

אלפים מלווין בדרכו האחרונה את הרב הרב יהודה עמיטל זצ"ל ( צילום: קובי גדעון )

"לשמוע את התינוק הבוכה"

אחד הרעיונות המזוהים ביותר עם הרב עמיטל היה סיפור "התינוק הבוכה", שאותו נהג לספר לתלמידיו. לדבריו, אדם יכול להיות שקוע בלימוד תורה, אך אם אינו שומע את בכיו של הזולת יש פגם בלימודו.

המסר הזה ליווה את דרכו החינוכית של הרב עמיטל, שהדגיש שוב ושוב כי לימוד תורה אינו יכול להתנתק מרגישות אנושית, מאחריות אישית ומהקשבה למצוקתו של האחר.

"אין יום שאני לא חושב עליך"

לרגל יום השנה לפטירתו פרסם תלמידו, הרב אורן דובדבני, דברים אישיים ומרגשים לזכר רבו.

"השנים שחולפות לא מכהות את האבידה והכאב והיתמות, רק מעצימות אותן" כתב "אין יום שעובר בלי שאני חושב עליך. בכל יום אתה נמצא בתוכי".

לדבריו, הרב עמיטל היה מי שידע "להוריד את התורה מהר סיני אל החיים עצמם", ותיאר כיצד לימד אותו שהלכה איננה רק פסיקה יבשה, אלא הקשבה לסיפור החיים שמאחורי כל שאלה.

עוד הוסיף: "אתה לימדת אותי לצעוק בשקט ולרוץ לאט. אתה לימדת אותנו להאזין לתינוק הבוכה. קשה עליי פרידתך, אבל בכל יום ויום אתה מאיר את דרכי".

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דמות שעיצבה דור

מלבד הנהגת ישיבת הר עציון, הרב עמיטל היה גם ממייסדי תנועת מימד וכיהן כשר בלי תיק בממשלת שמעון פרס לאחר רצח יצחק רבין, מתוך רצון לפעול לאיחוי הקרעים בחברה הישראלית.

גם שנים לאחר פטירתו, תלמידיו ממשיכים לראות בו דמות שהצליחה לשלב בין מחויבות עמוקה לעולם התורה, אהבת מדינת ישראל, אחריות ציבורית ורגישות אנושית שילוב שהפך אותו לאחת הדמויות הבולטות בציונות הדתית.