מרגש: ועדת הכנסת אישרה את החוק המכיר בהלומי הקרב

ועדת הכנסת אישרה היום (ראשון) את הצעת חוק "הלומי הקרב", שגובשה בשיתוף פעולה בין חברי הקואליציה והאופוזיציה. החוק צפוי לעלות עוד השבוע לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, ובמידה שיאושר סופית, יעגן לראשונה בחוק את מעמדם הייחודי של הלומי הקרב בישראל.

לפי ההצעה, לראשונה תיקבע בחקיקה הגדרה רשמית למונח "הלום קרב", תוך הכרה במאפייניה הייחודיים של הפגיעה הנפשית שנגרמת בעקבות השירות הצבאי והאירועים המבצעיים. מטרת החוק היא להתאים את אופן הטיפול והשיקום לצורכיהם הייחודיים של המתמודדים עם הפגיעה.

עוד קובע החוק כי הלומי קרב יהיו זכאים למסלולי טיפול מותאמים אישית באמצעות אגף השיקום במשרד הביטחון. בנוסף, תורחב האפשרות להעניק להם מגוון זכאויות, תגמולים ופיצויים, לצד הרחבת המענים גם לבני משפחותיהם, מתוך הכרה בהשפעת הפגיעה על התא המשפחתי כולו.

יוזמי ההצעה ציינו כי מדובר בצעד משמעותי שנועד לשפר את מערך השיקום והליווי של הלומי הקרב, ולעגן בחוק את ההכרה במעמדם ובצרכים הייחודיים שלהם. אם תאושר בקריאה שנייה ושלישית, צפוי החוק להיכנס לתוקף לאחר השלמת הליך החקיקה בכנסת.