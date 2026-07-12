הקו האדום של עופר וינטר: "גם במחיר בחירות חוזרות"

( אלון גלבוע )

אם תא"ל (מיל') עופר וינטר יקבל החלטה להתמודד בבחירות הקרובות, הוא צפוי לעשות זאת רק במסגרת מפלגה חדשה לחלוטין ולא באמצעות הצטרפות למפלגה קיימת. ל'סרוגים' נודע כי לאורך החודשים האחרונים הועברו אליו פניות ממרבית מפלגות הימין, ובהן גם הצעה להשתלב בליכוד באמצעות שריון ברשימה, אולם הוא דחה את כולן.

לצד זאת, ל'סרוגים' נודע כי אם וינטר יחליט להתמודד, בכוונתו לבנות רשימה חדשה לחלוטין, שתורכב מאנשים שאינם חלק מהמערכת הפוליטית הנוכחית. בשלב זה אין בכוונתו לצרף חברי כנסת מכהנים, שרים לשעבר או פורשי קואליציה מהקדנציה הנוכחית, וגם לא דמויות שכיהנו בשנים האחרונות בכנסת. המטרה, לפי גורמים המעורים במהלך, היא להציג לציבור אלטרנטיבה חדשה לחלוטין ולא "מחזור" של אותם שחקנים פוליטיים. עוד עולה כי וינטר מבקש להקים מסגרת פוליטית רחבה שאינה פונה לציבור הדתי-לאומי בלבד. התפיסה שמתגבשת סביבו היא שמי שפיקד לאורך שירותו הצבאי על כלל חלקי החברה הישראלית צריך להנהיג גם מסגרת פוליטית המיועדת לכלל הציבור, ולא למגזר אחד.

עוד באותו נושא עופר וינטר חושף באיזו מפלגה הוא יתמודד: "אני לא מגזרי" חדשות סרוגים

בסביבתו של וינטר מתגאים במיוחד בתוצאות סקר שפורסם ב"ישראל היום", שלפיו מפלגה בראשותו גורעת כמנדט אחד מישראל ביתנו וכמנדט נוסף מכחול לבן. לטענתם, הסקרים הפנימיים שנערכו עבורם מציגים תמונה אופטימית אף יותר ומצביעים על פוטנציאל למשיכת מצביעים רחב יותר ממפלגות המרכז. עוד מציינים בסביבתו כי רוב המשתתפים בחוגי הבית שמקיים וינטר בתקופה האחרונה הם חילונים, נתון שלדבריהם מחזק את ההערכה כי כוחו האלקטורלי אינו נשען רק על הציבור הדתי-לאומי.

ל'סרוגים' נודע עוד כי בסוגיית גיוס החרדים וינטר צפוי לקדם קו המשלב בין הערכה עמוקה לעולם התורה לבין הרחבת הגיוס. מהמידע שהגיע לידי "סרוגים" עולה כי וינטר רואה בלומדי התורה נכס חשוב למדינת ישראל ומייחס חשיבות רבה להמשך לימודם של מי שתורתם אומנותם. לצד זאת, הוא סבור כי חרדים שאינם לומדים צריכים להתגייס לשירות. עוד עולה כי לשיטתו, גיוס בכפייה לא יביא לתוצאות, ויש לפעול באמצעות יצירת מסלולים מותאמים ותמריצים, מתוך תפיסה שכך ניתן יהיה להגדיל את היקף המתגייסים באופן אפקטיבי.

עוד באותו נושא עופר וינטר בתגובה ראשונה לסערה סביבו חדשות סרוגים

אחת ההבהרות המשמעותיות ביותר שנמסרו היא שבכל תרחיש פוליטי, וינטר לא ישתף פעולה עם מפלגות השמאל או המרכז-שמאל. גם אם המשמעות תהיה הליכה לבחירות נוספות, יעדו יהיה הקמת ממשלת ימין בלבד. בהתאם לכך, האפשרות לשיתוף פעולה פוליטי עם גדי אייזנקוט אינה עומדת כיום על הפרק, בין היתר בשל פערים מהותיים בתפיסת העולם.

עוד נודע ל'סרוגים' כי מרבית אנשי המטה הפועלים כיום לצד וינטר עושים זאת בהתנדבות, כחלק מהיערכות ראשונית לקראת אפשרות של כניסה לזירה הפוליטית.