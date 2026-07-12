בשורה למילואימניקים: הרבנות הראשית מאריכה את ההקלות

מועצת הרבנות הראשית לישראל החליטה להאריך את תוקף ההקלות הניתנות לנבחנים המשרתים בשירות מילואים פעיל, זאת לנוכח המשך שירותם של רבים מאנשי המילואים גם בתקופה זו וההשפעה שיש לשירות הממושך על יכולתם להתכונן לבחינות ההסמכה התורניות.

ההחלטה התקבלה במסגרת ישיבת מועצת הרבנות הראשית, שבחנה את המשך הצורך במתן התאמות למשרתי המילואים. בהתאם להחלטה, ההקלות שאושרו בעבר ימשיכו לחול גם במועדי הבחינות אב תשפ"ו ומרחשוון תשפ"ז, מתוך מטרה לאפשר למשרתים להמשיך במסלולי ההסמכה הרבניים והדייניים, למרות התקופות הארוכות שבהן הם נקראים לשירות.

במסגרת ההקלות, נבחנים המשרתים במילואים ועומדים בתנאים שנקבעו יהיו זכאים להארכת זמן הבחינה בשעה נוספת. ברבנות מסבירים כי תוספת הזמן נועדה לסייע למשרתים, שנאלצים לשלב בין שירות צבאי אינטנסיבי לבין לימוד והכנה לבחינות, ולהעניק להם הזדמנות שוויונית להיבחן.

בנוסף, במבחני הדיינות ימשיך לחול ציון מעבר של 65 לנבחנים הזכאים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מועצת הרבנות הראשית. ביתר מבחני ההסמכה, ובהם מבחני הכשירות לרבנות, ימשיך לעמוד ציון המעבר על 60, כפי שנקבע בהחלטות קודמות.

ברבנות הראשית הדגישו כי ההחלטה מבטאת את הערכתה למשרתי המילואים, הנושאים בנטל הביטחוני לצד המשך לימודיהם, ואת המחויבות שלא לפגוע ביכולתם להתקדם במסלולי ההסמכה התורניים בשל שירותם. עוד ציינו כי לנוכח המשך גיוסם של אנשי מילואים רבים גם בתקופה הנוכחית, נמצא כי יש מקום להמשיך את ההקלות גם במועדי הבחינות הקרובים.