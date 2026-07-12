יעל בר זוהר בהלם: "מי היה מאמין שזה יקרה?"

אשת התקשורת והמגישה יעל בר זוהר שיתפה אמש (מוצאי שבת) את עוקביה ברשתות החברתיות בזיכרון טלוויזיוני מיוחד מהעבר הרחוק, שהפך עם השנים לנקודת ציון משמעותית בחייה האישיים.

בר זוהר העלתה לחשבון האינסטגרם שלה קטע וידאו מתוך שידורים חוזרים של אופרת הסבון הישראלית המיתולוגית "רמת אביב גימל", שבה כיכבה בשנות התשעים. בסצנה המדוברת היא משחקת לצדו של גיא זוארץ – מי שהיה אז קולגה צעיר על סט הצילומים, ולימים הפך לבעלה ולאבי ילדיה.

בטקסט גילוי לב משעשע שצירפה לסרטון, התוודתה בר זוהר כי באותם רגעים של עבודה משותפת, השניים כלל לא העלו על דעתם מה יוליד העתיד. "מי היה מאמין שנתחתן??", שאלה יעל בפליאה על רקע הווידאו הישן.

"שידורים חוזרים של 'רמת אביב גימל', והנה אני וגיא משחקים ולא היה לנו מושג שנתאהב ונתחתן", הוסיפה בהתרגשות, והעניקה לעוקבים הצצה נוסטלגית לתחילת הדרך המקצועית המשותפת של אחד הזוגות היציבים והאהובים בתעשיית הבידור בישראל.