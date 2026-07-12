"יריקה בפרצוף": סערה בעקבות אישור חוק הקפאת מעצרי העריקים

ועדת החוץ והביטחון אישרה היום (ראשון) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקפאת מעצרי בחורי הישיבות, שיזם והוביל יו"ר ש"ס אריה דרעי. אישור ההצעה עורר שורת תגובות חריפות מצד גורמים שונים במערכת הציבורית והפוליטית.

במטה משפחות השכול הלאומי קשרו בין קידום החוק לבין החלטת הממשלה לבלום את חוק הפיצויים למשפחות נפגעי הטרור. בהודעת המטה נכתב כי "לא נסלח למי שיעצור את חוק הפיצויים ויעביר מיליארדים לשיקום עזה". עוד טענו כי בזמן שמשפחות הנרצחים מתמודדות עם השלכות המלחמה, הממשלה מקדמת חקיקה אחרת במקום להשלים את קידום חוק הפיצויים.

יו"ר מפלגת בנט 2026, נפתלי בנט, תקף אף הוא את אישור החוק וכתב: "עוד יריקה בפרצופם של הלוחמים. זאת המורשת שמשאירה בסוף ימיה ממשלת נתניהו, דרעי, סמוטריץ': עידוד השתמטות המונית והפסקת האכיפה נגד עריקים חרדים". לדבריו, החוק מתעלם מאזהרות הרמטכ"ל על המחסור בכוח אדם בצה"ל. עוד הוסיף: "ביחד נגייס את כולם, ביחד נתקן את ישראל", ופנה לנציגי הציבור המשרת בממשלה בשאלה כיצד הם יכולים, לדבריו, לתמוך במהלך כזה בזמן מלחמה.

גם סגן השר לשעבר יועז הנדל מתח ביקורת על אישור החוק וכתב: "הממשלה שוב מדגימה מה קורה כשיש בממשלה מפלגות לא ציוניות, שסוחטות לקבל החלטות לא ציוניות".

הצעת החוק, שאושרה בוועדה לקראת הקריאה השנייה והשלישית במליאת הכנסת, נועדה להקפיא את מעצרם של בחורי ישיבות החייבים בגיוס, והיא צפויה לעלות בהמשך לאישור סופי במליאה.