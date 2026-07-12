סרוגים
חדשות בעולם

יממה לפני מותו: שיחת החירום שביצע לינדזי גראהם

יממה לפני מותו הפתאומי של הסנאטור לינדזי גראהם, היא ביצע שיחת חירום. על פי הדיווח, בסביבתו של גרהאם הופתעה לגמרי מהאירוע 

16:13
תגובות
לינדזי גראהם (צילום: פלאש90)

בזמן שהעולם עדיין בהלם ממותו הפתאומי של הסנאטור, לינדזי גראהם, כפי שכבר דיווחנו מוקדם יותר היום (ראשון), ברשת צצו תיאוריות על נסיבות מותו.

העיתונאי סולימאן מסוואדה, התייחס לכך וכתב: מה יודעים על מותו הפתאומי של הסנאטור לינדזי גרהאם? לפי הקלטת שיחת החירום שבוצעה ל-911, גרהאם התלונן על "כאבים בחזה". השיחה בוצעה בשעה 20:27 ביום שבת בערב.

סביבתו של גרהאם הופתעה לגמרי מהאירוע, נוכח העובדה שאין לגרהאם בעיות רפואיות. כך העיד אחד היועצים שלו לשעבר. גרהאם חזר מביקור מקייב בסוף השבוע, בו הוא בישר על החלטה להטיל סנקציות קשות על רוסיה".

חדשות סרוגים

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו