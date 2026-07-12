יממה לפני מותו: שיחת החירום שביצע לינדזי גראהם

בזמן שהעולם עדיין בהלם ממותו הפתאומי של הסנאטור, לינדזי גראהם, כפי שכבר דיווחנו מוקדם יותר היום (ראשון), ברשת צצו תיאוריות על נסיבות מותו.

העיתונאי סולימאן מסוואדה, התייחס לכך וכתב: מה יודעים על מותו הפתאומי של הסנאטור לינדזי גרהאם? לפי הקלטת שיחת החירום שבוצעה ל-911, גרהאם התלונן על "כאבים בחזה". השיחה בוצעה בשעה 20:27 ביום שבת בערב.

סביבתו של גרהאם הופתעה לגמרי מהאירוע, נוכח העובדה שאין לגרהאם בעיות רפואיות. כך העיד אחד היועצים שלו לשעבר. גרהאם חזר מביקור מקייב בסוף השבוע, בו הוא בישר על החלטה להטיל סנקציות קשות על רוסיה".