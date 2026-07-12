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חדשות פוליטי מדיני

דיווח: ההצעה 'המפתה' שנתניהו צפוי לקבל 

מפלגת הליכוד צפויה לקבל הערב הצעה שצפויה לסתום את הגולל על סערת השריונים במפלגה. יחד עם זאת, ישנם לא מעט ח"כים שצפויים להתנגד לה | דיווח

16:00
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נתניהו (יונתן זינדל / פלאש90)

ברקע הדיווחים על העימותים בין חברי הכנסת השונים בליכוד, סביב סערת השריונים, ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12, מדווח כעת (ראשון) על פרטי ההצעה שצפויה לעלות ולהתקבל הערב.

פריימריז + 8-10 שריונים לנתניהו, כולל רביעיית שריונים בעשירייה הראשונה, מה שיאפשר לו לעצב את קדמת הרשימה.

נזכיר כי לא מעט חברי כנסת, מתנגדים להצעה לפיה נתניהו יקבל 8-10 שריונים וטוענים כי זהו מספר מוגזם וההצעה לא הוגנת כלפיהם. מבחינת נתניהו, מדובר בהצעה שעל פי דיווחים קודמים, מקובלת עליו והא מעוניין בה.

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לפני 56 דקות

מה עוד נשאר לו לשריון חוץ מהאינטרסים האישיים שלו על חשבון כולנו???
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