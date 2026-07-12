דיווח: ההצעה 'המפתה' שנתניהו צפוי לקבל 

ברקע הדיווחים על העימותים בין חברי הכנסת השונים בליכוד, סביב סערת השריונים, ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12, מדווח כעת (ראשון) על פרטי ההצעה שצפויה לעלות ולהתקבל הערב.

פריימריז + 8-10 שריונים לנתניהו, כולל רביעיית שריונים בעשירייה הראשונה, מה שיאפשר לו לעצב את קדמת הרשימה.

נזכיר כי לא מעט חברי כנסת, מתנגדים להצעה לפיה נתניהו יקבל 8-10 שריונים וטוענים כי זהו מספר מוגזם וההצעה לא הוגנת כלפיהם. מבחינת נתניהו, מדובר בהצעה שעל פי דיווחים קודמים, מקובלת עליו והא מעוניין בה.