מהלך היסטורי: גבעת זאב הוכרזה כעיר רשמית

גבעת זאב מוכרזת היום (ראשון) באופן רשמי כעיר בישראל ומשנה את מעמדה ממועצה מקומית לעירייה, לאחר חתימתו הסופית של אלוף פיקוד המרכז על הצו.

הכרזה זו משלימה עבודת מטה מקצועית ומקיפה של משרד הפנים והוועדה הגיאוגרפית. גורמי המקצוע קבעו כי היישוב, המונה כיום כעשרים וחמישה אלף תושבים, כאשר בפועל מתגוררים בו כמעט 35 אלף תושבים, מתאפיין בקצב צמיחה מהגבוהים בארץ.

שדרוג המעמד ההיסטורי נועד להתאים את המסגרת המוניציפלית להיקפי הפיתוח המתוכננים במקום והשירותים לתושב.

ראש העיר גבעת זאב, יוסי אסרף, מסר בעקבות החתימה הסופית: "ברוך השם, רגע היסטורי לגבעת זאב. מדובר בחיזוק אדיר להתיישבות בעוטף ירושלים. הפיכתנו לעיר היא קודם כל מנוע צמיחה אדיר ובשורה אמיתית לתושבים. שינוי המעמד יאפשר לנו להתאים את המסגרת המוניציפלית לצורכי היישוב, לחזק את יכולת הרשות להעניק שירותים ברמה גבוהה, להוביל תהליכי פיתוח ולנהל את אתגרי הצמיחה באופן מיטבי.

​לצד המעמד החדש ותנופת הפיתוח, אנחנו עולים קומה ביכולות, אך נמשיך לשמור על האווירה הכפרית, החמה והקהילתית שלנו. זהו הלב הפועם של גבעת זאב והוא יישאר כזה. אני מודה לאלוף הפיקוד ולכלל גורמי המקצוע על העבודה המקיפה. נמשיך לפעול במלוא המרץ כדי להצעיד את העיר שלנו להישגים חדשים למען איכות חיי התושבים".