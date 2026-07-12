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בית המשפט במהלך נוסף נגד מרדכי דוד 

סגן נשיאת בית משפט השלום שבתל אביב, השופט טל חבקין, קיבל את בקשתה של הדס קליין נגד מרדכי דוד. בדבריו אמר עליו השופט: "אימץ לעצמו דפוס התנהלות החוצה בבירור את קו הגבול שבין מחאה לגיטימית למחאה הנושאת אופי מטריד ומאיים"

15:39
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מרדכי דוד ((צילום: חיים גולדברג, פלאש 90))

‏סגן נשיאת בית משפט השלום שבתל אביב, השופט טל חבקין, קיבל היום (ראשון) את בקשתה של ⁦‪הדס קליין‬⁩ והוציא צו מניעת הטרדה מאיימת נגד פעיל הימין מרדכי דוד.

נזכיר כי לפני מספר חודשים, קליין, עדה בתיקי נתניהו, הגישה תלונה במשטרה נגד מרדכי דוד בגין הטרדת עד, בגין אירוע שהתרחש בבית המשפט - בו דוד התקרב אליה וצילם אותה תוך שהוא קורא לעברה "הדס קליין שמעידה נגד נתניהו בתיק 1000 ממורמרת אמיתית. כואב לך שביבי בשלטון".

בהחלטתו היום אמר השופט חבקין: "מהחלטות שניתנו בענייננו של המשיב עולה כי הוא אימץ לעצמו דפוס התנהלות החוצה בבירור את קו הגבול שבין מחאה לגיטימית למחאה הנושאת אופי מטריד ומאיים".

עוד הוא תקף את התנהלותו של מרדכי דוד: "התנהגותו כוללת חדירה חוזרת ונשנית למרחב האישי, פוגעת בחופש התנועה, והכל תוך תיעוד הפגיעה בסרטונים ופרסומם ברשתות החברתיות. לא ניתן לחמוק מן הרושם שהמשיב מסרב להפנים את האופי הבעייתי, הפסול והבלתי-החוקי שבמעשיו, וזאת חרף ארבעה הליכי מניעת הטרדה מאיימת

‏מהתקופה האחרונה שהסתיימו כולם בצו הפוסק שפעילות המשיב חורגת מהגבולות המותרים של דרכי מחאה לגיטימיות".

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אברהם אוהב המדינה
לפני שעה

"בין מחאה לגיטימית למאיימת" - שלטון החוק הוא הבסיס שלנו, וביבי חייב להפסיק לגבות את המוסתים שלו.
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