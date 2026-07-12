 בכפר הדרוזי הגדול בו נכתב הימנון  המדינה, אומנים שונים.

ממרום דלית אל כרמל, בפסגת רכס הכרמל, נראים חופי הים התיכון תכולים ובוהקים.

הנוף הפתוח בשילוב האתרים ומסלולי הטיול, יחד עם פריחת החורף המרשימה, עושים חשק לצאת לטבע. אבל מעבר לטבע יש במרחב הזה אומנים מסוגים שונים.

דלית אל כרמל. בשתי מילים 'פנינת הכרמל'.

התחלנו באומן ואומנות ב"בית הצבעים".

סם חלבי המכונה "צייד הצבעים" הינו אומן ייחודי שמעטים כמותו ידועים בעולם.

בכפר הציורי דאליית אל כרמל, נולד, התבגר וחי סם חלבי. אמן צבעים.

"בית הצבעים" הנו בית המשפחה המקורי של סם חלבי, הבית בו גדל וצמח, בו ניטעה בו לראשונה על ידי הוריו האהבה לאמנות. כל קירותיו של המבנה המרהיב, על ארבעת הקומות שלו, נצבעו על ידי סם חלבי בשיטה הייחודית לו, במאות גווני צבע שהפכו אותו למעין פסל אדריכלי סביבתי, שכמוהו לא נראה עד כה בישראל.

"בית הצבעים" בדאליית אל כרמל כולל עשרה חדרים של מתחמי תצוגה מרהיבים היוצרים מסלול ביקור בלתי נשכח בין כתליו. בקומת הכניסה ניתן לבקר במטבח וחדר האוכל של המשפחה, מתחם ההתכנסות שלהם שמרכזו השולחן הצבוע. באותה קומה מצוין סלון המשפחה, חדר הילדות של סם חלבי וחדר הסטודיו בו יצר את עבודותיו. בקומה התחתונה ניתן לבקר בתצוגת העבודות של סם חלבי בגלריה רחבה הפרושה על כל הסלון המקורי של בית המשפחה. בקומה זו מתקיימים סדנאות יצירה והפעלות לקהל.

אומן ואומנות הכנאפה

שפיק בדרייה, יזם וקונדיטור מדאלית אל כרמל, נחשב לאחד מחלוצי תחום הקונדיטוריה בצפון ישראל.

בשנת 1985 הקים מותג קונדיטוריה תחת השם "שפיק הבית של כנאפה", מותג מוביל שהפך לשם דבר בזכות איכות גבוהה, הקפדה על חומרי גלם וחדשנות קולינרית.

בדרייה, בן למשפחה דרוזית בעלת מסורת קולינרית עשירה, שילב לאורך השנים בין מתכונים משפחתיים עתיקים לבין טכניקות מודרניות, והצליח ליצור חוויה מתוקה המוכרת בכל רחבי הארץ. עם הקמת בית של כנאפה בדאלית אל כרמל, הוא מגשים חזון ארוך שנים – להפוך את הכנאפה לא רק לקינוח, אלא גם לגשר תרבותי ולחוויית אירוח ייחודית המנגישה את המורשת הדרוזית לקהל הרחב.

ב"בית של כנאפה", לוקחים חלק בסיפור האישי, המשפחתי שלו השזור בסיפורה של העדה הדרוזית בארץ ישראל. תשמעו על העלייה לישראל, כששאר המשפחה נשארה בסוריה למרגלות הר החרמון , הילדות עם 10 אחים ואחיות. על אמא שגידלה כמעט לבד את כל הילדים, על האב שעבד בדרום והיה מגיע הביתה פעם בחודש ומספר על השורשים וההיסטוריה של הדרוזים, מה שהחדיר בנו גאווה במי שאנחנו ואת עמוד השדרה האיתן שמלווה אותי עד היום, את החיבור לצבא, לאדמה, לעם, לישראליות שלי ולמדינה.

עכשיו, אחר 41 שנות עשייה קולינרית פורצת דרך, פותח שפיק בדרייה את "בית של כנאפה"– מרכז מבקרים ייחודי בכניסה לדאלית אל כרמל, המוקדש כולו לאחד הקינוחים האייקוניים והאהובים במטבח המזרח ־ תיכוני.

"שפיק- בית של כנאפה" הינו מרחב תרבותי וחווייתי המשלב סדנאות כנאפה בהנחיה אישית, מוזיאון ייחודי העושה כבוד להיסטוריה של העדה הדרוזית, לסיפור המשפחתי המרגש של שפיק, לחומרי הגלם ולמסורת, לצד בית קפה-קונדיטוריה במבנה אבן עתיק ומרשים, המעוצב באווירה דרוזית אותנטית, בין סמטאות האבן והרוח ההררית של הכרמל.

כבר כשנכנסים מגיעים לעולם של ריחות, צבעים וטעמים, תוך כדי ללמוד את סודות הכנאפה, להכיר את הסיפור שמאחורי הקינוח שעובר מדור לדור – ולחוות מקרוב את הכנסת האורחים הדרוזית, הידועה ברוחב ליבה ובנדיבותה. המקום מתאים למשפחות, קבוצות וחובבי קולינריה, ומציע חוויה תרבותית-קולינרית מלאה, המחברת בין עבר להווה ובין מזרח למערב.

לאחר הסיור האישי במרכז המבקרים, הצפייה בסרט קצר והצצה למטבח השקוף ולמכונה המייצרת את שערות הכנאפה, נהנים מבית קפה וחנות מפעל עם שלל מתוקים מושלמים ובהם: כנאפה, כולל ערכה להכנה בבית, בסבוסה, קן הציפור, עוואמה, מעמול, עוגיות זרד, קטאיף/אטאיף, בקלאווה ועוד.

פעילות וסדנאות בהרשמה מראש באתר/בטלפון – הפעילות מתאימה גם למשפחות בחופש הגדול (מספר המקומות מוגבל).

סדנת כנאפה

הסדנא מותאמת לכל המשפחה ולילדים מגיל 4 ומעלה בליווי בוגר במהלכה, המשתתפים מכירים את שפיק, שומעים על ההיסטוריה של הכנאפה, הסוגים השונים, מקבלים ממנו הסבר על המרכיבים שנעשים במקום בעבודת יד, מהמכונה להכנת שערות הכנאפה, דרך הגבינה, הסמנה מעץ הדקל, הסירופ, הפיסטוק המיוחד… ואופן הכנת הכנאפה באופן מקצועי, מסורתי שעובר במשך דורות.

המשתתפים בסדנה מכינים את מגש הכנאפה האישי שלהם לפי ההנחיות ויוצאים עם כנאפה דרוזית טעימה וריחנית וחוויה מקסימה, בסופה יקבלו תעודת השתתפות בסדנה כשכמות אנשים בסדנה החל מ- 10 משתתפים. רלוונטי גם לקבוצות עד 50 משתתפים. משך הפעילות- 60-90 דקות.

ימי פעילות- ימים א-ה' 9:00-17:00, יום ו', 9:00-15:00 (המקום כשר)

איך מגיעים? רחוב דליה בכניסה לדאלית אל כרמל.

אומנות האוכל של נורה

נורה חוסייסי, היא ילידת הכפר הדרוזי דאלית אל כרמל השוכן על פסגת הר הכרמל. נורה נולדה בשנת 1954 וגדלה בבית דרוזי שורשי נורה גדלה על טהרת הבישול של האוכל הדרוזי המסורתי העתיק ימים וכל זאת בחניכה צמודה של אמא של נורה גברת תופחה חוסייסי ז"ל.

נורה התחילה לעבוד בבית חולים אלישע בתפקיד של טבחית ראשית של בית החולים במשך 10 שנים מתוך הסתכלות של עזרה ותרומה לריפוי הכאב של החולים על ידי האוכל המשובח שהיא הכינה

לאחר מכן נורה עברה לעבודת בתפקיד של שפית לאוכל דרוזי בבית מלון יערות הכרמל במשך 10 שנים נוספות בין השנים 1991 ועד שנת 2001 שם פגשה נורה את השף חיים כהן שהצליח להשפיע ,לדרבן אותה לפתוח מסעדה משלה על טהרת האוכל הדרוזי לאור המומחיות שנורה הפגינה במהלך עבודתה בבית מלון יערות הכרמל

נורה הרימה את הכפפה ופתחה את המסעדה מאז שנת 2001 ועוד היה לה חשוב שהמסעדה תהיה מסעדה כשרה שתאפשר לכלל הקהל הרחב להנות מהאוכל המיוחד שנורה מכינה.

והאוכל מדהים.

המטבח של נורה מציע אירוח דרוזי כפרי, באווירה חמימה ומשפחתית. מבחר מנות דרוזיות אותנטיות מוכנות באהבה יום יום על ידי נורה, השפית המנוסה והבעלים. ניתן לערוך במקום אירועים מיוחדים עד 250 איש, בפנים או בחוץ, באוהל המיוחד בחיק הטבע. כמו כן, המטבח של נורה הוא גם קייטרינג המציע אוכל מגוון לאירועים, סדנאות בישול ואירוח קבוצות הכולל את המאכלים הדרוזיים ועוד. כשרות מהדרין 'חתם סופר'. 052-3848576

בקיץ הזה, אל תחמיצו. דלית אל כרמל לא מה שהכרתם.