בר ברימר וסנה סוקול ( מתך האינסטגרם )

רגע מרגש במיוחד צפוי להישזר הערב (ראשון) ב"רוקדים עם כוכבים": התאומים גלי וזיוי ברמן, ששוחררו לפני מספר חודשים אחרי 738 ימים בשבי חמאס, הגיעו להפתיע את החבר הטוב שלהם, השחקן והדוגמן בר ברימר, בחדר החזרות.

ברימר, שמשתתף בעונה הנוכחית של התוכנית לצד הרקדנית סנה סוקול, לא ידע על ההפתעה המתוכננת. בסרטון ההצצה שפורסם לקראת הפרק, ניתן לראות את הרגע המרגש בו התאומים נכנסים לחדר החזרות ומפתיעים את ברימר ואת סוקול.

גלי וזיו ברמן ברוקדים עם כוכבים - קשת 12 גלי וזיו ברמן ברוקדים עם כוכבים | צילום: קשת 12 10 10 0:00 / 1:09

"אתם שוחררתם אחרונים, אחרונים" בסרטון, ברימר מתאר את הרגע בו נודע לו על החטיפה: "אתה פתאום מגלה ששני האנשים שהם קרובים אליך, הם חטופים כאילו". הוא מספר כי לאורך כל התקופה שמר על קשר עם משפחת ברמן ותמך בהם ככל יכולתו. התאומים, שהיו בין החטופים האחרונים ששוחררו, מתארים את רגע השחרור: "פשוט אחרי 738 ימים באו אלינו בבוקר: 'טוב, תתארגנו, קחו מדים צה"ל, יאללה, אתם עפים'". ברימר מדגיש בהתרגשות: "אתם שוחררתם אחרונים, אחרונים, אחרונים, נכון?"

( האחים החטופים גלי וזיו ברמן (צילום: באדיבות המשפחה) )

"כמה זה מרגש"

ברימר מתאר את הרגע בו ראה את התאומים משתחררים בטלוויזיה: "כאילו שנתיים חיכינו לרגע הזה. וישבנו מול הטלוויזיה ובכינו ושמחנו, ואני לא אשכח את התמונה שלהם מתחבקים, זה היה מטורף". בסרטון נשמעות צרחות שמחה ובכי, כשברימר אומר להם בהתרגשות: "ניצחנו. ממש ניצחתם. ממש ניצחתם".

הוא מוסיף: "שנתיים חיכיתי לרגע הזה", ומתלוצץ עם התאומים: "מי אנחנו? הוא לא יכול להגיד לי גם לא עכשיו". לקראת סיום הסרטון, ברימר מסכם את תחושותיו: "אתה לא מאמין שכאילו זה בכלל קרה, שהם עברו את הדבר הזה, שפתאום הם פה. זה מטורף".

חזרה לחיים הרגילים

גלי וזיוי ברמן, בני 26, נחטפו ב-7 באוקטובר מביתם בכפר עזה. לאחר שחרורם, הם החלו בתהליך השתקמות והשתלבות מחדש בחיים הרגילים. לאחרונה הגיעו התאומים למופע טרום-הבכורה של הפסטיגל, שם שימשו כתאורנים במשך חמש שנים לפני החטיפה.

ההפתעה בחדר החזרות של "רוקדים עם כוכבים" היא עוד צעד בדרכם של התאומים לחזור לשגרה, ורגע מרגש במיוחד עבור ברימר וסוקול, שזכו לחבק את החברים שלהם אחרי תקופה כה ארוכה ומורכבת.