קריסה בשוק הרכב הגדול בעולם: יצרניות היוקרה הגרמניות מאבדות אחיזה

יצרניות הרכב הגרמניות הגדולות – פולקסווגן, מרצדס-בנץ וב.מ.וו – חוות טלטלה משמעותית בשוק הסיני, לאחר שרשמו ירידות חדות במכירות במהלך הרבעון השני של 2026. הנתונים מצביעים על שינוי עומק בשוק הרכב הגדול בעולם, שבו יצרניות מקומיות, ובעיקר בתחום הרכב החשמלי, תופסות את ההובלה.

פולקסווגן רשמה את הפגיעה הקשה ביותר, עם צניחה של 36.6% במכירות בסין והיקף מסירות של כ-424 אלף רכבים בלבד בין אפריל ליוני. ב.מ.וו ומותג מיני ירדו בכ-30%, בעוד מרצדס-בנץ דיווחה על ירידה עולמית של 8% – כאשר השוק הסיני היווה את מוקד החולשה המרכזי.

הירידות החדות מגיעות על רקע התחזקות מהירה של יצרניות סיניות, ובראשן BYD, שהפכה כבר ב-2024 ליצרנית הרכב הנמכרת ביותר בסין – ועוקפת את פולקסווגן. היתרון של החברות המקומיות מתבסס בעיקר על חדשנות בתחום הרכב החשמלי, ייצור מהיר ועלויות נמוכות יותר.

גורמים בתעשייה מציינים כי יצרניות הרכב האירופיות מתקשות להדביק את הקצב. "הן מנסות לצמצם פערים במהירות, בזמן שהמתחרות שלהן רצות קדימה בקצב כפול", אמר פול בנט, שותף-מנהל בחברת הייעוץ Madox Square.

גם בתוך החברות עצמן מודים בקושי. מנהל המכירות של פולקסווגן, מרקו שוברט, ציין כי החברה לא הצליחה לחמוק מהירידה הכללית בשוק הסיני, שעמדה על כ-20%, למרות השקת דגמים חשמליים חדשים שפותחו במיוחד עבור השוק המקומי.

הנתונים מצביעים על מגמה רחבה יותר: שוק הרכב הסיני רשם ירידה תשיעית ברציפות בחודש יוני, ובמקביל היצרניות המקומיות מגבירות את חדירתן לשווקים בינלאומיים – כולל אירופה.

ההתפתחויות הללו מתחילות לעורר תגובה גם בזירה הפוליטית באירופה. האיחוד האירופי מקדם שורת צעדים שנועדו להגן על התעשייה המקומית, בהם חוק "האצת התעשייה" שפורסם במרץ 2026, הקובע עדיפות לייצור מקומי במסגרת מדיניות "מיוצר באירופה".

בנוסף, החל מיולי 2026 יקוצצו מכסות הפלדה הפטורות ממכס בכ-47%, בעוד המכסים על חריגות יוכפלו ויגיעו ל-50%. במקביל, נשקלת גם הפעלת "מנגנון עודף ייצור", שיאפשר לאיחוד להגיב לעיוותים מבניים בשוק בתחומים כמו סוללות וטכנולוגיות ירוקות.

אנליסטים מזהירים כי העלייה הטכנולוגית של סין אינה רק אתגר תעשייתי אלא גם אסטרטגי. לפי דו"ח עדכני של רשת המחקר האירופית על סין, השאיפה הסינית להוביל בתחומי המדע והטכנולוגיה צפויה להשפיע עמוקות על הכלכלה האירופית – ולדרוש תגובה מהירה, חדשנית ונחושה.