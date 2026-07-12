הקריאה למאסק וצוקרברג: "עצרו את מירוץ ה-AI לפני שיהיה מאוחר"

ויטליק בוטרין, ממייסדי רשת את'ריום ואחת הדמויות המשפיעות בעולם הטכנולוגיה, יוצא בקריאה יוצאת דופן לשני ענקי ההייטק אילון מאסק ומארק צוקרברג: לנצל את השליטה שלהם בפלטפורמות דיגיטליות מרכזיות כדי לקדם הסכמות בינלאומיות בתחום הבינה המלאכותית.

בוטרין טוען כי רשתות כמו X (לשעבר טוויטר) ופלטפורמות של מטא אינן צריכות להישאר זירות לדיון בלבד, אלא להפוך לכלים פעילים לתיאום בין מדינות, חברות וגופים מחקריים סביב רגולציה ושימוש אחראי ב-AI. לדבריו, לשני המנהיגים יש "מנוף השפעה ייחודי" - הן בזכות השליטה בתשתיות תקשורת עולמיות והן בשל מעורבותם הישירה בפיתוח טכנולוגיות בינה מלאכותית מתקדמות.

הקריאה מגיעה על רקע האצה דרמטית בפיתוח מערכות AI חדשות, והחשש הגובר מפני חוסר תיאום בינלאומי שעלול להוביל לסיכונים גלובליים. בוטרין מציע מודל פשרה בין המחנות היריבים: מצד אחד תומכי האצה טכנולוגית, ומהצד השני אלו הקוראים לריסון ופיקוח הדוק.

במסגרת ההצעה, הוא מציג רעיון של "טריגרים להאטה" - תנאים מוגדרים מראש שיכולים להפעיל עצירה זמנית בפיתוח AI. בין התרחישים האפשריים: התפרצות מגפה עולמית, זינוק חד באבטלה כתוצאה מאוטומציה, או סימנים לאובדן שליטה בטכנולוגיה. כל עוד תנאים אלו אינם מתקיימים, הפיתוח יימשך כרגיל.

לדברי בוטרין, מודל כזה עשוי ליצור "מצב של win-win", שבו נשמר האיזון בין חדשנות לבין זהירות. בנוסף, הוא מדגיש את חשיבות השקיפות והגישה הפתוחה, וקורא למעבר ממדיניות של "חדרים סגורים" להסכמים גלובליים הניתנים לאימות ציבורי.

זו אינה הפעם הראשונה שבוטרין מתערב בדיון סביב עתיד הבינה המלאכותית. בשנה האחרונה הוא קידם רעיונות לשילוב טכנולוגיות בלוקצ'יין בממשל AI, תמך במחקרי בטיחות בתחום ואף מימן מלגות אקדמיות למחקר בסיכונים קיומיים.

נכון לעכשיו, לא ברור האם מאסק או צוקרברג ייענו לקריאה. אך דבר אחד ברור: בוטרין מציב כעת את מנהיגי הטכנולוגיה בלב הזירה העולמית.