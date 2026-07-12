המצטרפת לבנט מפוצצת את הפייק סביבה: "לא קרה מעולם"

קרן טרנר, שהצטרפה למפלגתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התראיינה בחדשות 12 והתייחסה לשמועות שהימין מפיץ נגדה.

"מעולם לא תמכתי בסרבנות וגם לא הייתי ב'אחים לנשק'", טענה. יחד עם זאת היא הוסיפה: "אחרי ה-7 באוקטובר הצטרפתי לחמ"ל האזרחי, כמו שהרבה מאוד אזרחים הצטרפו אליו כי הממשלה פשוט לא היתה שם".

עוד היא אמרה: היו שם מימין ומשמאל ואף אחד לא שאל מה העמדות. ראינו איך הפקירו את המגזר הציבורי.אני גאה על הפעילות שלי שם. המדהים הוא שהם מדברים נגד מי שהתנדב. אתם אמיתיים? אתם לא הייתם שם".