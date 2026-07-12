סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

המצטרפת לבנט מפוצצת את הפייק סביבה: "לא קרה מעולם"

קרן טרנר שהצטרפה למפלגתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מפריכה את הפייק סביבה: "זה לא קרה מעולם"

14:43
4 תגובות
נפתלי בנט (אבשלום ששוני / פלאש90)

קרן טרנר, שהצטרפה למפלגתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התראיינה בחדשות 12 והתייחסה לשמועות שהימין מפיץ נגדה.

"מעולם לא תמכתי בסרבנות וגם לא הייתי ב'אחים לנשק'", טענה. יחד עם זאת היא הוסיפה: "אחרי ה-7 באוקטובר הצטרפתי לחמ"ל האזרחי, כמו שהרבה מאוד אזרחים הצטרפו אליו כי הממשלה פשוט לא היתה שם".

עוד היא אמרה: היו שם מימין ומשמאל ואף אחד לא שאל מה העמדות. ראינו איך הפקירו את המגזר הציבורי.אני גאה על הפעילות שלי שם. המדהים הוא שהם מדברים נגד מי שהתנדב. אתם אמיתיים? אתם לא הייתם שם".

חדשות סרוגים

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
3
רינת
לפני 16 דקות

44 שנים אני חיה כאן ומעולם לא ראיתי כזה פירוד ושנאה שמפיצים מלמעלה.האזרח הקטן משלם את המחיר של השחיתות והפייקים בזמן שאין פה שום ביטחון ברחובות
הצטרפו אלינו