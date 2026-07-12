לפני הסרט החדש: כריסטופר נולאן יוצא במתקפה על תוכן שנוצר ב-AI

הבמאי הבריטי כריסטופר נולאן, מהקולות הבולטים והמשפיעים ביותר בתעשיית הקולנוע העולמית, יוצא באמירה חריגה נגד התפשטות התוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית. בריאיון לקראת יציאת סרטו החדש "האודיסאה", טען נולאן כי הדור הצעיר מגלה אדישות ואף דחייה מוחלטת כלפי יצירות מסוג זה.

לדבריו, מדובר בתופעה חריגה בעוצמתה: "מעולם לא ראיתי דחייה כה מהירה ורחבה של קפיצה טכנולוגית שנחשבה למהפכנית", אמר. נולאן אף התייחס לתגובת ילדיו עצמם, אותה תיאר כ"מידית ואכזרית", כלפי מה שכינה "תוכן AI רדוד".

במקביל לביקורת, נולאן מצביע על מגמה הפוכה: חזרה גוברת להערכה של יצירה קולנועית אותנטית, מוחשית ומלאת עומק. הוא ציין במיוחד את הצלחתם של סרטים עצמאיים של יוצרים צעירים, בהם "Backrooms" ו-"Obsession", שהחלו את דרכם ברשתות החברתיות והצליחו למשוך קהל לאולמות הקולנוע. לדבריו, סרטים אלו מוכיחים כי הקהל עדיין מחפש חוויה אמנותית אמיתית, ולא תוצר אלגוריתמי.

ההתבטאויות מגיעות ימים ספורים לפני עליית סרטו החדש של נולאן, "האודיסאה", המבוסס על האפוס היווני הקלאסי של הומרוס. הסרט, בכיכובם של מאט דיימון, טום הולנד, אן האת'וויי, זנדאיה ושרליז ת'רון, צולם כולו בפורמט IMAX 70 מ"מ – במהלך שמדגיש את מחויבותו של נולאן לאיכות קולנועית מסורתית ובלתי מתפשרת.

במקביל, ענקית הסטרימינג נטפליקס הוסיפה לאחרונה לקטלוג שלה את "ממנטו" (2000), סרט הפריצה של נולאן, מהלך שנתפס כמהלך שיווקי מתוזמן היטב לקראת יציאת הסרט החדש. "ממנטו" זכה לשבחים רבים, כולל מועמדויות לאוסקר, ונחשב עד היום לאחת היצירות החדשניות בז'אנר המתח הפסיכולוגי.

הדיון סביב בינה מלאכותית בתעשיית הבידור ממשיך להתעצם, אך לפי נולאן - לפחות בכל הנוגע לדור הצעיר - נראה כי העתיד אינו שייך בהכרח לאלגוריתמים.