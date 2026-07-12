יו״ר הכנסת אמיר אוחנה הודיעה על קיצוץ ענק בתקציב הכנסת

יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה עדכן היום (ראשון) את שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ כי החליט לבצע קיצוץ רביעי בתקציבה של הכנסת מתחילת כהונתו, שיעמוד הפעם על 50 מיליון ש״ח - אשר יועברו לאוצר המדינה.

כזכור, קיצוץ זה של 50 מיליוני ש״ח מתקציב הכנסת לשנת 2026, מצטרף לשלושה קיצוצים קודמים עליהם החליט יו״ר הכנסת על סך 80 מלש״ח אשר בוצע בנובמבר 2023; 121 מלש״ח אשר בוצע בינואר 2024; ו-125 ש״ח אשר בוצע באוקטובר 2025 לטובת מאמצי המלחמה. סך הקיצוצים הכולל מתקציב הכנסת מתחילת הכנסת ה-25 עומד על 376 מיליון ש״ח.

הנושא יועבר לאישור הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת לביצוע. בכנסת הדגישו כי מדובר בקיצוץ שלא יפגע בהמשך פעילותה החיונית והשוטפת, וכן יישמרו העקרונות בעניין עצמאות תקציב הכנסת והפרדת הרשויות.

יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה: ״המדיניות שלי מהיום הראשון בתפקיד הייתה לצמצם שימוש בכספי הציבור לצד ביצוע מקסימלי של תכניות העבודה הנדרשות לעבודת המשכן ופיתוחו. גם בישורת האחרונה - הכנסת כמוסד ציבורי נוהגת בחרדת קודש בכספי משלם המסים ומשיבה אותם לאוצר על מנת שיתועלו לטובת אזרחי ישראל״.