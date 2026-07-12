סערה בארה"ב: "היא הרעילה את לינדזי גראהם?"

מותו הפתאומי של הסנאטור לינדזי גראהם הבוקר (ראשון), מעורר סערה ברחבי ארה"ב.

רבים מתקשים לקבל את ההסבר על התקף לב או מוות בתום מחלה ממארת וטוענים כי יש לבדוק את האפשרות שמא גראהם חוסל.

לורה לומר, פעילה פוליטית ואושיית רשת יהודייה-אמריקאית המזוהה עם הימין הקיצוני בארצות הברית, תהתה מהן נסיבות מותו הפתאומי וקראה לפתוח בחקירה שתבחן אם גורם זר היה מעורב במותו.

"האם רוסיה הרעילה עכשיו את לינדזי גראהם?", כתבה לומר ברשתות החברתיות. לדבריה, "באמת צריכה להיות חקירה". לקריאתה זו הצטרפו מאות מגיבים שטענו כי מותו מעורר שאלות רבות וכי יש לחקור זאת.

עיתונאי ערוץ 14, תמיר מורג כתב: "‏באופן כללי אני לא חובב של תיאוריות קונספירציה, אבל במקרה של לינדזי גרהאם, שהיה עד כמה שידוע אדם בריא לגילו, צריך לחקור את האפשרות שהורעל על ידי האיראנים. ממש לא בטוח שזה מה שקרה (אם הייתי צריך להמר - זה לא), אבל זה לגמרי דורש בדיקה".