"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע הקרוב בסרוגים 

סרוגים ( (צילום: שאטרסטוק )

הכלל הידוע ביהדות “משכנכנס אב ממעטין בשמחה” לא פוסח גם על סעיפי האתרא קדישא בו אתם גולשים, ואף על פי כן ולמרות הכל ידוע לאותם יהודים ששמחים פחות מר”ח אב שאפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, מוכרחים לגלות את השם יתברך ולזכור שהוא תמיד אוהב אותנו(גם בזמן שלא נהוג לשמוע את השיר).

המדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון(בלנ"ד), כדי לשים במקומכם את האצבע על האירועים המעניינים ביותר בפוליטיקה, במגזר, בתרבות ובספורט. זה מה שיעניין את הסרוגים השבוע:

ח"כ דן אילוז ( דני שם טוב, דוברות הכנסת )

פוליטיקה: פרישות, פרשיות והדלפות

כותרת מרכזית : הפורש הטרי ממפלגה גדולה הוא ח"כ דן אילוז שלא יתמודד בבחירות הבאות כליכודניק בגלל התנגדותו לחוקי הפטור מגיוס ולימוד תורה. הפרישה של אילוז מכה בליכוד בדיוק שבוע אחרי הפרישה המתוקשרת של ח"כ יולי אדלשטיין, אבל לא מפתיעה אף אחד כי הוא מתנגד מוצהר לחוקים מהותיים שמקדם רה"מ נתניהו מרגע שנבחר לכנסת. השאלה הגדולה היא האם תשפיע הפרישה הזאת על מפת הגושים(כי אילוז לא הודיע לאן מועדות פניו ואם בכלל בכוונתו להתמודד לכנסת הבאה במפלגה כלשהי), וגם, האם יהיו השבוע פורשים נוספים מהליכוד או לחילופין מצטרף טרי מהציונות הדתית-השר בצלאל סמוטריץ'.

: הפורש הטרי ממפלגה גדולה הוא ח"כ דן אילוז שלא יתמודד בבחירות הבאות כליכודניק בגלל התנגדותו לחוקי הפטור מגיוס ולימוד תורה. הפרישה של אילוז מכה בליכוד בדיוק שבוע אחרי הפרישה המתוקשרת של ח"כ יולי אדלשטיין, אבל לא מפתיעה אף אחד כי הוא מתנגד מוצהר לחוקים מהותיים שמקדם רה"מ נתניהו מרגע שנבחר לכנסת. השאלה הגדולה היא האם תשפיע הפרישה הזאת על מפת הגושים(כי אילוז לא הודיע לאן מועדות פניו ואם בכלל בכוונתו להתמודד לכנסת הבאה במפלגה כלשהי), וגם, האם יהיו השבוע פורשים נוספים מהליכוד או לחילופין מצטרף טרי מהציונות הדתית-השר בצלאל סמוטריץ'. כותרות משנה: הסערה המתמשכת סביב המחלוקת על עצם קיום פריימריז בליכוד(ח"כ טלי גוטליב כבר יודעת מי האשמים, לטענתה השרים יריב לוין וישראל כץ, והיא לא חסכה ביקורת חריפה כדרכה משניהם), חילי טרופר שלא למד מבנט לא לפזר הבטחות לפני הבחירות וזה עלול לסבך אותו בהמשך, והכנסת הנוכחית הממשיכה לחשב את קיצה לאחור ותנסה להעביר כמה שיותר חוקים מעוררי זעם וציוצים ברשתות כל עוד יתאפשר לה לעשות זאת.

יעקב ברדוגו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

כותרת מסתורית: הערפל סביב שאלת השאלות המעסיקה בעיקר את ערוץ 14: "מי הדליף לחדשות 12 את עובדת התקיפה באירן?" טרם התפזר, אבל עו"ד יעקב ברדוגו מבטיח לאייזנקוט שכשהסיפור ייחשף "האדמה תרעד". רק שהרעידה לא תהרוס לישראלים את החופשה.

הכנסת ספר תורה לישיבת הר עיבל בשומרון ( רועי חדי )

המגזר: נאמנות במבחן וחיזוק תורני ומבני לשומרון

שאילתא רבא לאורייתא : סוגיית הנאמנות של המגזר הדתי לאומי לנתניהו, תעמוד השבוע למבחן. זאת לנוכח שמועות על כך שהציבור הדתי לאומי לא בטוח בחיבור לליכוד על רקע דברי מרן הרב יצחק יוסף שליט"א בשיעורו השבועי(שנטען בהמשך שהוצאו מהקשרם ולא הובנו כראוי), וגם הזעם של השר בן גביר על מאמצי נתניהו הבלתי נלאים לכפות איחוד זמני בין עצמה יהודית לציונות הדתית עד אחרי הבחירות(בן-גביר כבר הצהיר חגיגית שזה לא יקרה, אבל בפוליטיקה המגזרית זה לא נגמר עד שהרב אמר).

: סוגיית הנאמנות של המגזר הדתי לאומי לנתניהו, תעמוד השבוע למבחן. זאת לנוכח שמועות על כך שהציבור הדתי לאומי לא בטוח בחיבור לליכוד על רקע דברי מרן הרב יצחק יוסף שליט"א בשיעורו השבועי(שנטען בהמשך שהוצאו מהקשרם ולא הובנו כראוי), וגם הזעם של השר בן גביר על מאמצי נתניהו הבלתי נלאים לכפות איחוד זמני בין עצמה יהודית לציונות הדתית עד אחרי הבחירות(בן-גביר כבר הצהיר חגיגית שזה לא יקרה, אבל בפוליטיקה המגזרית זה לא נגמר עד שהרב אמר). הספרא המשפט והסייפא: המתיחות בין ישיבות ההסדר לצבא, ובמישור אחר בין המדינה לבג"ץ תימשך גם השבוע. רבני הציונות הדתית עוד לא אמרו את המילה האחרונה בנושא השינויים שייתכנו בפקודת השירות המשותף, והממשלה ממשיכה להרגיז את שופטי בג"צ על בסיס יומיומי. כמו שאמר החכם באדם: "מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש (והחברים של בן-גביר מתקנים "חד"ש) תחת השמש."

המתיחות בין ישיבות ההסדר לצבא, ובמישור אחר בין המדינה לבג"ץ תימשך גם השבוע. רבני הציונות הדתית עוד לא אמרו את המילה האחרונה בנושא השינויים שייתכנו בפקודת השירות המשותף, והממשלה ממשיכה להרגיז את שופטי בג"צ על בסיס יומיומי. כמו שאמר החכם באדם: "מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש (והחברים של בן-גביר מתקנים "חד"ש) תחת השמש." מתחזקים וזוכרים: לאחר שבסוף השבוע שעבר הוכנס ספר תורה מיוחד שכתיבתו החלה לפני שני עשורים לישיבת "הר עיבל" בשומרון, ניתן להצביע על מגמת חיזוק רוחני ופיזי מתמשך לאזור ואירועים מיוחדים דומים שיצוינו השבוע לקראת תשעת הימים, ובהם האירועים המיוחדים השנתיים לציון ההתנתקות/ הגירוש מיישובי גוש קטיף וצפון השומרון שלאחרונה מיושב מחדש בחסות הממשלה והמועצה האזורית שומרון בראשות יוסי דגן. כמדי שנה ייערכו בנקודות הציון המוכרות של ההתנתקות ובהם ניצן מחסום כיסופים ומוזיאון גוש קטיף בירושלים מעגלי שיח ואהבת חינם וקריאת מגילת איכה וקינות על החורבן.

ראש הממשלה נתניהו והסנאטור לינדזי גרהאם. ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ. )

העולם: עצבים מטראמפ ופרידה מידיד ישראל באמריקה

המתח והעצבים : המתיחות המחודשת בין ארה"ב לאיראן מציבה את מערכת הביטחון בישראל בדריכות שיא, למרות שנכון לכתיבת שורות אלה אין כל שינוי בהנחיות- אך בהחלט יש עלייה באיומים ממשטר האייתולות בטהרן. העליה במתח במפרץ הורמוז, והירי שבצעה אירן לירדן גורמים מתיחת עצבים טורדנית למקבלי ההחלטות והאזרחים כאחד וככל הנראה זה לא הולך להשתנות לטובה בשבוע הקרוב. אבל רק טראמפ יודע מה הוא רוצה מאיתנו..

: המתיחות המחודשת בין ארה"ב לאיראן מציבה את מערכת הביטחון בישראל בדריכות שיא, למרות שנכון לכתיבת שורות אלה אין כל שינוי בהנחיות- אך בהחלט יש עלייה באיומים ממשטר האייתולות בטהרן. העליה במתח במפרץ הורמוז, והירי שבצעה אירן לירדן גורמים מתיחת עצבים טורדנית למקבלי ההחלטות והאזרחים כאחד וככל הנראה זה לא הולך להשתנות לטובה בשבוע הקרוב. אבל רק טראמפ יודע מה הוא רוצה מאיתנו.. העצב וההספדים: רה"מ נתניהו ואישי ציבור נוספים וגם גורמים בכירים בהתיישבות נפרדו בצער רב מהסנאטור האמריקני אוהב ישראל לינדזי גרהאם שהתקשורת האמריקנית דיווחה על מותו הפתאומי בגיל 71. משפחתו שלא מסרה פרטים ברורים על נסיבות המוות של גראהם הודתה למספידים ובקשה לשמור על פרטיותה, וההערכה היא שלאחר ההלוויה ייחשף מידע נוסף על נסיבות המוות של מי שנחשב לאחד מידידיה הגדולים של ישראל בארה"ב.

לעיני מיליונים: נועם בתן אומר "שמע ישראל" ( חשבון היוטיוב הרשמי של האירוויזיון )

תרבות: הכוכב הבא מכאן ודברים שחוזרים משם

הכוכב הבא כמו הקודם: תאגיד השידור כאן הודיע כי הנציג הבא של ישראל לאירוויזיון ייבחר כבשנים קודמות במסגרת תכנית המציאות "הכוכב הבא לאירוויזיון 2027" בעקבות ההצלחות האחרונות של הנציגים בשנתיים האחרונות יובל רפאל ונועם בתן שהביאו לישראל את המקום השני והמכובד באירוויזיון שנתיים ברציפות. טרם פורסמו מועדי האודישנים לכוכב הבא, אבל ההערכה היא שהדרך לשם עוד רחוקה וצריך לתת לתכניות קודמות כמו "הזמר במסכה" ו-"נינג'ה ישראל"(שתחזיר למסך כמתמודד את יובל שמלא) את זמן המסך הראוי להן.

משתתפי הסדרה "חברים" ( QubixStudio | שטארסטוק )

חברים לנצח: לידיעת ילידי הניינטיז וכל מי שאוהב קומדיות שלא נמאסות אף פעם: נטפליקס החזירה למסך את כל פרקי הסדרה "חברים", ולמי ששהה במאדים בעשור האחרון ולא ראה את כל הפרקים הבלתי נשכחים אפשר להיזכר שוב ברוס, פיבי, מוניקה, רייצ'ל, ג'ואי וצ'נדלר וכל הבדיחות שלמרבה הפלא עובדות גם בפעם העשירית שצופים באותו פרק של הפסקת החשמל(או במילים אחרות, רוס במרפסת מנסה לנער חתול שנעץ את ציפורניו בגב שלו).

ליונל מסי ( צילום: שטארסטוק )

ספורט: רגע השיא של המונדיאל וחתימות טובות בכדורסל

חצי-גמר פעמיים כי טוב: באמת שאין אירוע יותר חשוב בספורט השבוע(ובתחילת השבוע הבא) מחצאי הגמר של מונדיאל 2026, ובסוף השבוע המשחק על המקום השלישי והרביעי רגע לפני הגמר הגדול בראשון הבא(19 ליולי 2026 ב-22:00 , שידור חי בכאן 11). עוד קודם לכן, נקבל את הדו-קרבים מורטי העצבים בין 4 הגדולות: בשלישי(14.7 ב-22:00): צרפת נגד ספרד, או בקרב אישי יותר- קיליאן אמבפה נגד ימין ימאל, וביום רביעי(15.7 ב-22:00): ארגנטינה נגד אנגליה, או בקרב אישי יותר- ליונל מסי נגד הארי קיין(בסיוע אפשרי של ג'וד בלינגהאם). בתום שני המשחקים הגדולים האלה יהיו 2 מנצחות שייפגשו בגמר בראשון הבא, ו-2 מפסידות שיקיימו משחק ידידות סמלי על התואר סגני הסגנים של אלופת העולם החדשה בכדורגל לשנת 2026. מי זו תהיה? תכינו הרבה אורך רוח וסבלנות ותגלו.

ים מדר במדי הפועל רגע לפני המעבר למכבי ת"א ( צילום: דני מרון )

חתימה טובה: מכבי ת"א בכדורסל ממשיכה בבניית סגל הקבוצה המשודרג לשנה הבאה אחרי הזכייה בגביע המדינה ובאליפות, והאכזבה מאי ההעפלה לגמר היורוליג. הצהובים החתימו סופית את העורק מהפועל ים מדר לשלוש שנים עם אופציה להארכה(של החוזה לא של המשחקים), ואת הקפטן הוותיק ג'ון דיברת'ולומיאו לשנתיים נוספות. השמועה אומרת שמאמן מכבי בכדורסל עודד קטש חייך אחרי טקסי החתימה, אבל לידיעה שקטש מחייך אין אישור מגורם רשמי כבר שנים.

אלה הנושאים שיעסקו השבוע את "סרוגים"-ועד כאן "מסרגה" ליום ראשון!