דרמטי: חבר הכנסת ״המורד״ פורש מהליכוד

חבר הכנסת דן אילוז שהתנגד לחוק הגיוס, פורש מהליכוד, כך דיווח הערב (מוצ״ש) עמית סגל.

מוקדם יותר השבוע, עימות חריג התרחש בוועדת הכנסת בין חברי הכנסת של הליכוד, אופיר כץ ודן אילוז.

אילוז פנה לחבר הכנסת כץ ואמר לו: "במקום להסתכל על כל העולם רק מנקודת מבט של קואליציה ואופוזיציה, אני ממליץ לך להסתכל על הערכים של הליכוד״.

הערה זו הגיעה בהקשר להתעקשותו של אילוז, שלא לתמוך בחוק הגיוס משום שלטענתו הוא ממשיך את ההשתמטות.

אופיר מצידו השיב לו: "על מה אתה מדבר? דן, כל מי שעוקב אחרי ההתבטאויות שלך רואה שאתה כל הזמן מדבר נגד הליכוד ונגד ראש הממשלה נתניהו, ולא רק בנושא הגיוס ולא רק בנושא החרדים.

אתה צריך להיות פה 30 שנה בשביל לעשות את החקיקה שלי עבור חיילי צה"ל. אף אחד לא יודע מה המפלגה הבאה שלך. אתה עושה את זה כדי לתקוף את הליכוד".