גדולי רבני הציונות הדתית נגד שירות משותף: "פוגם בהצלחת הכוחות"

גל חדש של התנגדות מגיע מצד הנהגת עולם הישיבות הציוני-דתי נגד מדיניות השירות המשותף. שורת ראשי ישיבות ורבנים בולטים, בהם הרב שלמה אבינר, הרב אליקים לבנון והרב דוד פנדל, מפרסמים הצהרות נוקבות ודורשים מהדרג הצבאי לשמור על מה שהם מגדירים כקדושת המחנה ולאפשר לחיילים שומרי מצוות לשרת מבלי להיקלע לקונפליקט הלכתתי.

הרב לבנון הדגיש כי קדושת המחנה היא התשתית להצלחת עם ישראל במערכות ישראל, וקרא לעצור את המגמה. לצד הדברים, הרב פנדל הגדיר את ההתנהלות כ"מאבק היסטורי על דמותו של צה"ל", והבהיר כי המטרה היא להבטיח שבני תורה יוכלו לשרת בשירות משמעותי מבלי לוותר על אורח חייו של שומר מצוות.

כנס חירום והיערכות בשבוע הבא

על רקע הדברים, הודיעו עשרות ראשי ישיבות ומכינות קדם-צבאיות – ביניהם הרב יגאל לוינשטיין, הרב יהושע שפירא והרב שמעון כהן – על השתתפות בכנס חירום שייערך בשבוע הבא בירושלים יחד עם תלמידיהם.