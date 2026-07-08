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חדשות עולם הישיבות

גדולי רבני הציונות הדתית נגד שירות משותף: "פוגם בהצלחת הכוחות"

ראשי ישיבות ובולטים ברבני הציונות הדתית יוצאים במתקפה חריפה נגד שילוב המינים ביחידות צה"ל, טוענים כי הדבר פוגע ביכולת הלחימה ומודיעים על כינוס חירום בשבוע הבא בירושלים

15:06
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נשים על טנק (צילום: דובר צה"ל)

גל חדש של התנגדות מגיע מצד הנהגת עולם הישיבות הציוני-דתי נגד מדיניות השירות המשותף. שורת ראשי ישיבות ורבנים בולטים, בהם הרב שלמה אבינר, הרב אליקים לבנון והרב דוד פנדל, מפרסמים הצהרות נוקבות ודורשים מהדרג הצבאי לשמור על מה שהם מגדירים כקדושת המחנה ולאפשר לחיילים שומרי מצוות לשרת מבלי להיקלע לקונפליקט הלכתתי.

הרב אליקים לבנון
הרב אליקים לבנון| צילום: צילום: ללא

הרב לבנון הדגיש כי קדושת המחנה היא התשתית להצלחת עם ישראל במערכות ישראל, וקרא לעצור את המגמה. לצד הדברים, הרב פנדל הגדיר את ההתנהלות כ"מאבק היסטורי על דמותו של צה"ל", והבהיר כי המטרה היא להבטיח שבני תורה יוכלו לשרת בשירות משמעותי מבלי לוותר על אורח חייו של שומר מצוות.

כנס חירום והיערכות בשבוע הבא

על רקע הדברים, הודיעו עשרות ראשי ישיבות ומכינות קדם-צבאיות – ביניהם הרב יגאל לוינשטיין, הרב יהושע שפירא והרב שמעון כהן – על השתתפות בכנס חירום שייערך בשבוע הבא בירושלים יחד עם תלמידיהם.

הרב יהושע ון דייק
הרב יהושע ון דייק| צילום: צילום: ללא

את האירוע מובילים מטה "עז בנמ"ר" וארגון חותם. המארגנים מותחים ביקורת קשה על מה שהם מכנים "הפרות של פקודת השירות המשותף" וטשטוש מגדרי זוחל, וטוענים כי המציאות הזו נכפית על השטח ומקשה על האפשרות לשרת כהלכה.

הרב פנדל
הרב פנדל| צילום: צילום: ללא

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