ישיבת גבעת שמואל מאותתת על פשרה עם העירייה

ברקע הסערה סביב עתידה של ישיבת בני עקיבא בגבעת שמואל, במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אומרים לראשונה לסרוגים כי הצדדים מנהלים מגעים מתקדמים לפשרה. במקביל, גורמים באופוזיציה ממשיכים לתקוף את התנהלות ראש העיר יוסי ברודני וטוענים כי ההחלטות התקבלו ללא דיון מסודר במועצה.

בדרך לפשרה?

בשבוע שעבר הודיע מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא להורי התלמידים כי עיריית גבעת שמואל החליטה להפסיק את ההתקשרות להפעלת הישיבה עוד לפני סיום ההסכם בין הצדדים. ברשת הישיבות הזהירו אז מפגיעה אפשרית בתלמידים, מהיעדר ודאות לקראת שנת הלימודים ומהשלכות כלכליות על ההורים.

אלא שכעת, נראה כי הצדדים מתקרבים להסכמות.

גורם בכיר במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אמר לסרוגים כי מתנהלים מגעים לפתרון מול ראש העיר והעירייה על מחלוקות שהיו כבר שנים רבות בין העירייה לבין מרכז ישיבות בני עקיבא.

"המתח בין הרשות לבין הישיבה הוא מתח מיותר" נאמר "אנחנו רואים חשיבות גדולה בשיתוף הפעולה בין עיריית גבעת שמואל לישיבת בני עקיבא, ומקווים מאוד שהדברים ייפתרו כפי שאנחנו חושבים. טובת הישיבה וטובת התלמידים הן לנגד עינינו".