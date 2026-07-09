יד ימינו של בן גביר פורש מתפקידו ויתמודד בבחירות הקרובות

חנמאל דורפמן, ראש המטה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יסיים כבר במהלך השבוע הקרוב את תפקידו הרשמי במשרד.

העזיבה המיידית של התפקיד המקצועי מגיעה על רקע כוונתו של דורפמן להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת במסגרת רשימת "עוצמה יהודית", צעד המחייב אותו לפרוש מתפקידו הציבורי הנוכחי במשרד הממשלתי.

דורפמן נחשב לאורך השנים לאיש החזק והמשפיע ביותר מאחורי הקלעים של המפלגה ושל המשרד לביטחון לאומי. הוא ניהל עבור בן גביר את המגעים הקואליציוניים והוביל את המדיניות הניהולית של הלשכה, וכעת הוא צפוי להתברג במקום ריאלי ברשימת המועמדים של המפלגה לכנסת.