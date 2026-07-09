אחת מסדרות הילדים המצליחות בעולם מגיעה לראשונה לקולנוע בישראל

מתוך הסרט "מאשה והדוב: פארק הפלאות" ( באדיבות סרטי שובל וסרטי יונייטד קינג )

אחת מסדרות הילדים האהובות בעולם מגיעה לראשונה לבתי הקולנוע בישראל. החל מ־16 ביולי יעלה לאקרנים הסרט "מאשה והדוב: פארק הפלאות" , המבוסס על סדרת האנימציה הפופולרית שכבשה מיליוני ילדים ברחבי העולם.

הסדרה הרוסית, שנוצרה בשנת 2009 על ידי אולג קוזובקוב, הפכה במהלך השנים לתופעה בינלאומית. היא משודרת בעשרות מדינות, זמינה בפלטפורמות סטרימינג שונות, וסרטוניה ביוטיוב צברו מיליארדי צפיות. גם בישראל זכתה הסדרה לפופולריות רבה, לאחר ששודרה בערוץ ג'וניור ובהמשך גם בנטפליקס, yes, HOT ושירותי סטרימינג נוספים.

מתוך הסרט "מאשה והדוב: פארק הפלאות" ( באדיבות סרטי שובל וסרטי יונייטד קינג )

הסרט החדש ממשיך את רוח הסדרה ומפגיש שוב את הקהל עם מאשה, הילדה הסקרנית והשובבה שלא מפסיקה להסתבך בהרפתקאות, ועם חברתה הטוב, הדוב, שמנסה לשמור עליה – ולעיתים גם למצוא לעצמו רגע של שקט.

מתוך הסרט "מאשה והדוב: פארק הפלאות" ( באדיבות סרטי שובל וסרטי יונייטד קינג )

הפעם יוצאים השניים ליום של הרפתקאות בפארק הפלאות, שם ממתינים להם מתקנים מסעירים, מפגשים עם חבריהם המוכרים ושלל רגעים משעשעים לכל המשפחה. לצד ההומור והכאוס שמאפיינים את הסדרה, הסרט ממשיך לעסוק גם בחברות המיוחדת בין השניים ובקשר שבין ילדים למבוגרים.

מתוך הסרט "מאשה והדוב: פארק הפלאות" ( באדיבות סרטי שובל וסרטי יונייטד קינג )

"מאשה והדוב: פארק הפלאות" יעלה בבתי הקולנוע בישראל ב־16 ביולי. אורכו 73 דקות והוא מופץ בארץ על ידי סרטי שובל בשיתוף סרטי יונייטד קינג.