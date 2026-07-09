המגיש הימני מודה: "זה צורם, היה אפשר לוותר על זה"

המגיש אלי אוחנה, התייחס היום (חמישי) בשידור חי ברדיו 103fm, לדברי חלק מהשרים והח"כים בליכוד, שקראו למיכאל ראבילו לשמש בתפקיד מבקר מהדינה, למרות פסיקת בג"ץ.

בדבריו אמר אוחנה: "חשבתי שהיה טעם למנות את ראבילו בגלל מערכת היחסים. גם אם זה חוקי, זה היה קצת צורם והיה אפשר לוותר על זה".

נזכיר כי שר המשפטים יריב לוין, אמר אמש בריאיון לרדיו קול ברמה כי עו"ד מיכאל ראבילו צריך להיכנס לתפקיד מבקר המדינה, למרות פסיקת בג"ץ שקבע כי יש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד.

"אין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות, זו צריכה להיות אמירה ברורה של הרוב בכנסת", אמר. לדבריו, "הכנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות. ההתערבות של בג"ץ חמורה שבעתיים כשמדובר בנושא של מבקר המדינה, משום שהוא כפוף לכנסת ואמור לבקר בין היתר את מערכת המשפט".

ועוד הוא טען כי בית המשפט העליון "פעל בחוסר סמכות", וכי "לא יעלה על הדעת ששופטי העליון יהפכו פתאום ליו"ר הכנסת בפועל".