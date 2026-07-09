דיווח: נתניהו שוקל לשריין בליכוד את הרמטכ"ל לשעבר

במערכת הפוליטית כבר נערכים ליום פקודה, ובלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו עומלים בשבועות האחרונים על גיבוש רשימת שרייונים אטרקטיבית במיוחד לרשימת הליכוד לכנסת. דיווח באתר 'מעריב' חושף את השמות הבולטים שנמצאים כעת על שולחן הדיונים בלשכה, במטרה למשוך קהלים חדשים ולקרוץ למרכז המפה הפוליטית.

על פי הדיווח, בין השמות המרכזיים שנבחנים ונשקלים לשילוב ברשימה ניתן למצוא דמויות ביטחוניות ומדיניות בכירות ובהן: ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, השר לשעבר רון דרמר, השר לשעבר יובל שטייניץ, ותא"ל (מיל') גל הירש. לצדם, נשקלת גם הבאת דמויות מעולם המודיעין כמו בכירי השב"כ לשעבר שלום בן חנן או מאיר בן שבת.

מלבד הבכירים המוכרים, בלשכת נתניהו מחפשים באופן אקטיבי לשריין לפחות פצוע צה"ל אחד מהמלחמה כדי לייצג את גבורת הלוחמים. השם המרכזי שהועלה בהקשר זה הוא סגן יונתן בן חמו – הקצין שהפך לסמל ונתניהו אף צירף אותו אליו לנאומו ההיסטורי בקונגרס האמריקאי. כמו כן, נבחן שילובו של אב ואח שכול מפורסם ומסוגנן מקרב הציונות הדתית, מהלך שנמצא בשלבי בישול מוקדמים.

על פי הערכות יועצי נתניהו, ה"אס" היחיד ברשימה - השם היחיד שמסוגל להביא לשינוי דרמטי במפת המנדטים ולמשוך קולות באופן משמעותי - הוא גבי אשכנזי. בין נתניהו לאשכנזי שוררים יחסי אהבה-שנאה מורכבים וארוכי שנים, ואשכנזי אינו נמנה עם חסידיו של ראש הממשלה. עם זאת, השניים שומרים על קשר רציף, ואשכנזי הרבה לייעץ לנתניהו לאורך חודשי המלחמה. על פי הדיווח, אשכנזי אף היה מהגורמים העיקריים שדחפו את נתניהו לאשר את התמרון הקרקעי בעזה, זאת בניגוד לנבואות הזעם השחורות שהציגו בפניו באותה העת האלוף (מיל') יצחק בריק ותא"ל (מיל') עופר וינטר.