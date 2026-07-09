ארה"ב פתחה במתקפה נרחבת על איראן; ירי על בסיסים במפרץ

מלחמה באיראן ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

העימות ממשיך להחריף. במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) ביצע צבא ארצות הברית גל תקיפות נרחב ברחבי איראן, ובתגובה הופעלו אזעקות בבחריין ובכוויית בעקבות ירי איראני לעבר בסיסים אמריקניים באזור.

צבא ארה"ב הודיע כי תקף כ-90 מטרות צבאיות באיראן, בהן מערכות הגנה אווירית, אמצעי תצפית ומעקב, אתרי אחסון טילים וכטב"מים, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך חופי המדינה. בנוסף, גורמים אמריקניים מסרו כי טילי שיוט שוגרו לעבר שני גשרי מסילות רכבת בצפון איראן, התקיפה הראשונה של תשתיות מסוג זה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף באפריל.

תקיפות באיראן תקיפות באיראן 10 10 0:00 / 0:12

טראמפ: "אם הם יתקפו, נכה פי עשרים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה להסלמה ואמר כי איראן כבר פנתה לוושינגטון בניסיון לקדם עסקה.

"האיראנים רוצים נואשות לעשות עסקה", אמר טראמפ, אך הבהיר כי אם איראן תמשיך בתקיפות, "בכל פעם שהם יכו אותנו, נכה חזרה פי עשרים".

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social הוסיף הנשיא כי התקיפות האמריקניות היו "נקמה על הפצצת הספינות אתמול", והזהיר: "אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה".

אזעקות במדינות המפרץ

שעות לאחר התקיפות האמריקניות נשמעו אזעקות בבחריין ובכוויית. לפי דיווחים, גם תושבי קטאר קיבלו התרעת חירום זמנית על איום ביטחוני, שבוטלה זמן קצר לאחר מכן.

במשמרות המהפכה טענו כי יעדי הירי היו בסיסים צבאיים אמריקניים בבחריין ובכוויית.

במקביל, גורם אמריקני אמר ל-CNN כי "הפסקת האש עם איראן הופסקה, לפחות באופן זמני", והוסיף כי צבא ארצות הברית נמצא בכוננות לקראת אפשרות של תקיפות נוספות.

עוד באותו נושא איראן באיום חדש: "הטילים שלנו מוכנים לשיגור" חדשות סרוגים

באיראן מאיימים בתגובה חריפה

בטהרן ממשיכים לשגר מסרים תקיפים. העיתונאי מהרדאד ח'לילי, המזוהה עם המשטר, אמר כי "עוצמת התוקפנות הלילה שברה את כללי המשחק", והזהיר כי "התגובה האיראנית תהיה שונה לחלוטין".

גם יועצו של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאאי, איים כי "האויב התוקפן ושותפיו ייענשו בחומרה".

בתוך כך, באיראן דווח על פגיעות בתשתיות בעיר הנמל צ'בהאר, כולל השבתת חלקים ממערכת החשמל, וכן על פיצוצים באי אבו מוסא ובעיר הנמל ג'אסק, הסמוכה למצר הורמוז.