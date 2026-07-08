רביב דרוקר בתגובה לדרמה הפוליטית: "זה דבר מדהים"

רביב דרוקר ( יונתן זינדל/פלאש90 )

מגיש ערוץ 13, רביב דרוקר, התייחס הערב (רביעי) לסקר המנדטים הדרמטי, בו לראשונה גדי איזנקוט עוקף את ראש הממשלה נתניהו, ומפלגת הליכוד היא כבר אינה המפלגה הגדולה ביותר.

בדבריו אמר דרוקר: "מה שקורה עם גדי איזנקוט זה פשוט דבר מדהים. משהו דווקא בשקט הזה, בחוסר התגרנות והתלהמות אולי אפילו שעמום זה מה שהציבור רוצה".

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נזכיר כי על פי נתוני הסקר, אם הבחירות היו נערכות היום, מפלגת ישר של גדי איזנקוט עם 23 מנדטים, הליכוד עם 22 מנדטים, ביחד של בנט עם 15 מנדטים, ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן גם היא עם 10 מנדטים.

ש"ס, עוצמה יהודית ויהדות התורה, כל אחת מהן עם 8 מנדטים, חד"ש-תע"ל עם 6 מנדטים, הציונות הדתית עם 5 מנדטים ורע"מ אף היא עם 5 מנדטים.

גוש מתנגדי נתניהו משיג 58 מנדטים, גוש הקואליציה משיג 51 מנדטים והמפלגות הערביות עם 11 מנדטים.