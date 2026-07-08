בישראל נערכים: המלחמה עם איראן תתחדש במהירות

בהמשך לדבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ היום (רביעי), על כך שהוא "כנראה יכה באיראן הלילה", בישראל נערכים לאפשרות שהלחימה תתחדש במהירות, כך על פי הדיווח בווינט.

יחד עם זאת, ההערכה היא שהעימות הנוכחי לא יסלים למלחמה כוללת. בישראל העריכו כל העת שהאמריקנים לא יצליחו להגיע להסכם קבע עם האיראנים, ושכל האסטרטגיה שלהם היא למשוך זמן עד לבחירות האמצע בארה"ב - כדי לשמור על מחירי נפט נמוכים, ולא להשפיע על משחקי גביע העולם בכדורגל. "כל מי שאמר שטראמפ הפנה לנו עורף - טעה. הדיבורים על הפסד היו מוקדמים מדי", אמר בכיר ישראלי.

במקביל, בכיר אירני מאיים ואומר כי אם ארה"ב תתקוף שוב - איראן תסגור את מצרי הורמוז ותתקוף "פי שניים" מטרות, כך דווח בערוץ Press TV.