טהרן משוויצה: משמרות המהפכה פרסמו תיעודים מהירי לעבר כווית ובחריין

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ( צילום: שאטרסטוק )

באיראן לא נרגעים וממשיכים לנפח את השרירים: במשמרות המהפכה פרסמו הבוקר תיעודים מהירי לעבר יעדים בכווית ובחריין, כחלק מקמפיין הפחדה מתוזמן היטב. הסרטונים, שמראים שיגורים של טילים בליסטיים, נועדו לשדר מסר מאיים לאזור כולו ולהראות שטהרן שולטת במצב, גם כשמדובר במדינות שלא תמיד נמצאות במוקד העימות הישיר.

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