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איום אזורי

טהרן משוויצה: משמרות המהפכה פרסמו תיעודים מהירי לעבר כווית ובחריין

כחלק ממסע הפחדה ולוחמה פסיכולוגית, האיראנים הפיצו סרטונים של שיגורי טילים לעבר המדינות השכנות • המטרה: לייצר תחושת הרתעה ולשדר לעולם שהם בעלי הבית במזרח התיכון.

15:17
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יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן (צילום: שאטרסטוק)

באיראן לא נרגעים וממשיכים לנפח את השרירים: במשמרות המהפכה פרסמו הבוקר תיעודים מהירי לעבר יעדים בכווית ובחריין, כחלק מקמפיין הפחדה מתוזמן היטב. הסרטונים, שמראים שיגורים של טילים בליסטיים, נועדו לשדר מסר מאיים לאזור כולו ולהראות שטהרן שולטת במצב, גם כשמדובר במדינות שלא תמיד נמצאות במוקד העימות הישיר.

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מעבר לשימוש בנשק, מדובר במהלך מובהק במלחמת התודעה. האיראנים יודעים היטב שהרעש והסרטונים עושים חצי מהעבודה, והם מנסים לייצר תחושת נחיתות בקרב המדינות השכנות. המטרה שלהם ברורה: להפחיד, להרתיע ולנסות להוכיח שהיד שלהם על העליונה, גם אם בשטח מדובר בעיקר בלוחמה פסיכולוגית נועזת שנועדה לתפוס כותרות.

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