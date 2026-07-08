שוב במצרי הורמוז: דיווחים באיראן על תקיפת ספינה אמריקאית

האזור ממשיך לבעור: שעות ספורות בלבד לאחר התקיפה האמריקאית על יעדים באיראן שבוצעה בתגובה למתקפה האיראנית נגד כוחות ארה"ב לפני יומיים מדווחים כלי תקשורת באיראן על אירוע נוסף בלב ים: תקיפה נגד ספינה אמריקאית סמוך למצרי הורמוז.

אם הדיווחים אכן יאומתו, מדובר בהסלמה מהירה ודרמטית במיוחד. האירוע מגיע כחלק מרצף אלים שנפתח לפני יומיים, אז תקפו האיראנים כוחות אמריקאים. בתגובה, פתח צבא ארה"ב במתקפת נגד לילית עוצמתית על יעדים איראניים, במטרה לגבות מחיר על הפעולה. כעת, נראה שהאיראנים בוחרים שלא לעצור ומשיבים אש במטרה להמשיך את סבב ההסלמה בנתיב השיט האסטרטגי.

מצרי הורמוז, שכבר הפכו בימים האחרונים לזירת קרב פעילה, ניצבים שוב במוקד העימות. גורמי ביטחון בינלאומיים חוששים כי מדובר במעגל דמים שיוצא משליטה, כאשר כל צד מנסה להוכיח עליונות אחרי הלילה הסוער שעבר על האזור.