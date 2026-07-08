מנקים את צנעא: האיום הדרמטי של צבא תימן על המיליציות של איראן

הדרמה האזורית לא עוצרת לרגע. בעוד המזרח התיכון עוקב בדריכות אחר המערכה האמריקאית מול איראן, נראה שגם בתימן הרוחות מגיעות לנקודת רתיחה. בסרטון שמכה גלים ברשתות הערביות, מפקד בכיר בצבא תימן הלגיטימי הכוח שנלחם במיליציות החות'יות הנתמכות על ידי איראן משגר מסר לוחמני וחד משמעי.

בנאום מוטיבציה שנתן לחייליו בשטח, המפקד הבהיר שחופש הפעולה של השליחים האיראנים בתימן קרוב לסופו. המטרה הוצבה בראש חוצות: טיהור עיר הבירה, צנעא, מהמיליציות ששולטות בה.

"אנחנו נחושים להשיג את הניצחון ולנקות את הבירה ממיליציות טהראן", הצהיר המפקד, כשברקע נשמעות קריאות החיילים. לדבריו, המהלך הזה הוא חיוני להשבת החוק, הסדר והריבונות לתימן, והוצאתה מהשפעתה של טהראן.

"דגלי הניצחון יבשרו על קצו של עידן המיליציות החות'יות אחת ולתמיד!" חתם המפקד.

התיעוד הזה מגיע בתזמון רגיש. בעוד הדי התקיפות האמריקאיות מורגשים בכל המזרח התיכון, הניסיון של הכוחות המקומיים בתימן לאתגר את הדומיננטיות החות'ית הזרוע הארוכה של איראן מקבל משנה תוקף. האם מדובר בשינוי מגמה אמיתי בשטח, או בלוחמה פסיכולוגית? בתימן, נראה שהקרב על הבית מתחמם.