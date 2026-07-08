לוין קורא להפר את החלטת בג"ץ: "איש לא יעצור אותו"

שר המשפטים יריב לוין התייחס הערב (שלישי) לסערה סביב מינוי מבקר המדינה, והבהיר כי לשיטתו אין כל מקום לקיים בחירות חוזרות לתפקיד. לדבריו, עו"ד ראבילו צריך להיכנס לתפקידו בהתאם לתוצאות ההליך, ללא עיכובים נוספים.

בריאיון לרדיו "קול ברמה" אמר לוין: "לא יכולה להיות התלבטות, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. עו"ד ראבילו צריך פשוט להיכנס לתפקידו, אף אחד לא יוכל לעצור אותו".

לטענת שר המשפטים יש לכבד את הליך הבחירה כפי שהתקיים, והבהיר כי מבחינתו אין בסיס לפתיחה מחודשת של ההליך או לעריכת הצבעה נוספת. אמירתו של לוין מגיעה על רקע הדיון הציבורי והמשפטי המתנהל סביב מינויו של ראבילו והאפשרות להמשך ההליכים בנושא.