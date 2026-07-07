פייגלין תוקף את בן גביר: "עסוק בקרבות אגו קטנוניים"

משה פייגלין בכנס סרוגים ( יונתן זינדל/פלאש90 )

החלטתו של השר איתמר בן גביר להקפיא את המגעים הפוליטיים בימין מעוררת תגובות חריפות בצד הימני של המפה: יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, מגיב בחריפות לפרסום הראשון ב"סרוגים" בדבר ההנחיה שניתנה ליועצי עוצמה יהודית שלא לנהל שיחות איחוד עם מפלגתו ועם מפלגת הציונות הדתית.

"אין מקום לקרבות אגו בעיצומה של מלחמה; זהות תרוץ עד הסוף, עם איחוד או בלעדיו", הצהיר פייגלין בתגובתו הרשמית. פייגלין מתח ביקורת נוקבת על התנהלותו של השר וטען כי מדובר בצעד שמסכן את המשך שלטון הימין: "בעוד מדינת ישראל נמצאת במלחמה רב-חזיתית מורכבת, ובעוד השמאל והמפלגות הערביות משכילים להתעשת, לאחד שורות ולהיערך בצורה מאורגנת כדי להדיח את הימין מהשלטון – השר בן גביר בוחר לעסוק בקרבות אגו קטנוניים". בהמשך דבריו פנה פייגלין לבוחרים והאשים את בן גביר בפגיעה ישירה במחנה הלאומי: "הציבור לא טיפש. הוא רואה את האמת: בזמן שהאויב בחוץ מתחזק והיריב הפוליטי בפנים מתאחד, בן גביר עסוק ב'ירי בתוך הנגמ"ש' של הימין. זו לא מנהיגות, זו פוליטיקה קטנה ומסוכנת. הציבור הלאומי זועק למנהיגות שתדע להתעלות מעל משחקי כבוד אישיים. מי שמסרב לאחדות ברגעים אלו, מוכיח שהאינטרס האישי שלו קודם לאינטרס הלאומי".

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למרות חילופי ההאשמות וההנחיה החד-משמעית שיצאה מעוצמה יהודית, יו"ר זהות מבהיר כי הוא עדיין נכון לחיבורים, אך מציב קו עצמאי וברור לקראת הבחירות הקרובות: "ידנו נותרה מושטת לאחדות אמיתית, אך לא נשתוק מול מי שמפרק את המחנה מבפנים. אנחנו נרוץ עד הסוף, עם איחוד או בלעדיו, כדי להבטיח שישראל תקבל את המנהיגות האמיצה שהיא באמת ראויה לה".

את דבריו חתם פייגלין בהטלת האחריות המלאה על כתפיו של שר לביטחון לאומי במידה והדבר יוביל לכישלון בקלפיות: "האחריות על פיצול הימין – ועל השלכותיו – מונחת על כתפיו של בן גביר ועל הגורמים האחרים בימין שמסרבים להתעלות לגודל השעה. מי שרוצה להבין למה המחנה הלאומי מפוצל – שיפנה אליהם. אנחנו נהיה שם בכל מקרה כדי להציב אלטרנטיבה אמיתית ואמיצה לבוחר".