זו המפלגה בה עליזה בלוך תתמודד?

עליזה בלוך ( פלאש 90 )

ההכרזות על החיבורים הפוליטיים החדשים בגזרת המרכז-ימין מביאות איתן לא רק תמיכה ציבורית, אלא אולי גם רמזים עבים לגבי המשך בניית הרשימות: הערב הגיע גיבוי פומבי חם למהלך מצדה של ראש עיריית בית שמש לשעבר, ד"ר עליזה בלוך, שבחרה לברך באופן פומבי את השותפים לדרך החדשה.

"מברכת את חבריי חילי (טרופר), יועז (הנדל) ושירה (שפירא) על הבחירה להתאחד ולהתעסק בעשייה למען החברה הישראלית", כתבה בלוך בעקבות ההצהרות הרשמיות על הקמת הרשימה המשותפת והצטרפותם של שפירא ואליסף פרץ. בלוך ביקשה להדגיש בדבריה את חשיבותו של החיבור הפוליטי והחברתי בתזמון הנוכחי, ויצאה נגד תרבות הפסילות: "בתקופה שבה קל יותר לעסוק בחרמות, בפסילות ובמה שמפריד בינינו, בחרתם לעשות את הדבר ההפוך ולחפש את המשותף. מאחלת להם הצלחה רבה בדרך החדשה".

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הברכה החמה של בלוך מציתה מיד גל של הערכות במערכת הפוליטית, ולא בכדי. הצעד מגיע יומיים בלבד לאחר שבלוך עצמה שברה שתיקה, הודיעה רשמית על כוונתה להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ולראשונה לקפוץ למים של הפוליטיקה הארצית, כשהיא מכוונת באופן מוצהר לתיק החינוך. אף על פי שבלוך ציינה בהודעתה כי היא מנהלת מגעים עם מספר פלטפורמות, הציטוטים הערב והחיבור המיידי לחבריה ברשימה המתגבשת מעלים את השאלה האם מדובר ברמז עבה לגבי הבית הפוליטי החדש שלה.

כזכור, המהלך הפוליטי המדובר החל מוקדם יותר היום עם הודעתם של חבר הכנסת חילי טרופר ויו"ר מפלגת "המילואימניקים" יועז הנדל על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. אל השניים הצטרפו שירה שפירא, אמו של ענר שפירא ז"ל, ואיש החינוך והלוחם במילואים אליסף פרץ, בנה של מרים פרץ. מטרת הרשימה, כפי שהוגדרה על ידי מקימיה, היא להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. האם עליזה בלוך תהיה הבאה בתור להצטרף? ימים יגידו.