בן גביר מאשר את חשיפת סרוגים: "ארוץ לבד"

בהמשך לחשיפת "סרוגים" מהערב על הנתק שמכתיב יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, מול שותפיו הפוטנציאליים בימין – מגיעה התגובה הרשמית מצד סביבתו של השר, שמסמנת באופן ברור את קו העבודה של המפלגה לתקופה הקרובה.

בסביבת השר בן גביר מסרו בתגובה ל"סרוגים": "עוצמה יהודית תרוץ לבד למען גוש הימין. כרגע לא מתעסקים בשום דבר אחר".

הצהרה זו מגיעה בעקבות הפרסום הראשון כאן באתר, לפיו השר בן גביר העביר הנחיה ליועציו ולאנשיו, במסגרתה אסר עליהם לקיים שיחות או מגעים עם גורמים במפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' או במפלגת זהות של משה פייגלין.

על פי החשיפה, ההנחיה של בן גביר כוללת הוראה שלא להשיב לפניות או להצעות המגיעות מצד אותן מפלגות בנוגע לחיבורים פוליטיים או להקמת בלוק טכני. זאת למרות דיבורים ראשוניים שהתקיימו בין גורמים שונים בשבועות האחרונים, אותם בן גביר סירב לאשר להמשך.

התגובה של סביבת השר מקבעת בשלב זה עמדה עצמאית של עוצמה יהודית, בהמשך להצהרותיו של בן גביר ביום ראשון האחרון בוועידת "ישראל היום", שם טען כי מפלגתו פונה לקהלים רחבים בהרבה מאלו של הציונות הדתית. נכון לעכשיו, בעוצמה יהודית משדרים עסקים כרגיל ומסרבים לפתוח את הדלת למוסדות פוליטיים משותפים.