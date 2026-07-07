במהלך ביקור בשומרון: דיכטר חתם על האמנה לביטול הסכמי אוסלו

שר החקלאות וביטחון המזון, אבי דיכטר, סייר היום (ג’) ביישובים המתחדשים חומש ושא-נור ובחוות בצפון השומרון, יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ומנכ”ל איגוד החוות עמיחי שהואט.

במהלך הסיור עסקו המשתתפים בדרכים להרחבת ההתיישבות, חיזוק החקלאות והגדלת התמיכה הממשלתית באזור.

במהלך הביקור אמר השר דיכטר כי משרדו רואה בחקלאי יהודה ושומרון חלק בלתי נפרד ממערך החקלאות בישראל. “זה ממש החזרת כדור הארץ למקומו הטבעי”, אמר.

לדבריו, “להתיישב במקומות שהם ישראלים, לבנות בשטחי C כדי שאף אחד לא יתבלבל ולא יטעה, הם לא שטחים פלסטיניים, הם שטחים ישראליים”.

עוד הוסיף כי “הקו הירוק אינו רלוונטי לחקלאות ואינו רלוונטי לחקלאים”, וציין כי משרדו תומך בחוות ובחקלאים משני צדי הקו הירוק.

דיכטר הביע תקווה כי לצד הרחבת היישובים באזור, יורחבו גם השטחים החקלאיים. “אני מקווה שהפיתוח כאן יאפשר לראות כרמים, מטעים ושדות חיטה, כחלק מההתיישבות והחקלאות הישראלית”, אמר.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הודה לשר על שיתוף הפעולה עם המועצה ועם איגוד החוות. לדבריו, “אנחנו בונים את הארץ, עושים חקלאות, בונים בתים, סוללים כבישים ומביאים לכאן עוד מתיישבים.

זו הארץ שלנו וזה מה שמביא את הביטחון למדינת ישראל”. עוד אמר כי הגיל הממוצע של החקלאים ביהודה ושומרון נמוך משמעותית מהממוצע הארצי, דבר שלדבריו מעיד על עתיד החקלאות באזור.

מנכ”ל איגוד החוות, עמיחי שהואט, אמר כי הרחבת החקלאות וההתיישבות בצפון השומרון היא חלק ממימוש החזון הציוני.

לדבריו, “החזרה לצפון השומרון והקמת יישובים לצד מאות אלפי דונמים של חקלאות היא מהפכה שאנו פועלים לקדם”.

בהמשך ביקר דיכטר ביישוב חומש, שם נפגש עם ראש ישיבת חומש, הרב אלישמע כהן, ועם בני גל, ממובילי המאבק לחידוש ההתיישבות במקום.

הרב כהן סיפר על פעילות הישיבה לאורך השנים ועל המשך הלימוד במקום גם בתקופות מורכבות, ואילו בני גל אמר כי לאחר שנים של מאבק ציבורי, חומש מסמלת את החזרה להתיישבות בצפון השומרון.

בסיום הביקור אמר דיכטר כי הנוף הנשקף מחומש ממחיש את חשיבות המקום. “אני רואה את הנחישות ואת הרצון לבנות ולהתיישב, ואני סמוך ובטוח שבמקום הזה יהיה אפשר לעשות עוד הרבה”, אמר.

באותו יום ביקר השר גם בחוות “שובה ישראל” בשומרון, שם חתם על אמנת “שבים הביתה”, העוסקת בביטול הסכמי אוסלו. במסגרת האירוע אמר כי “המטרה המרכזית שלנו היא אחת, מחזירים את מרחבי A ו-B לשליטה מלאה בשטח C”.

בפורום “הביתה”, הפועל לביטול הסכמי אוסלו, מסרו כי בכוונתם לפעול לקידום בנייה והתיישבות בשטחי יהודה ושומרון. לדבריהם, “אנחנו משנים את המציאות בשטח. נבטל את הסכמי אוסלו ונבנה בכל השטח”.