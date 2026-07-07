הנקודה האדומה: "תן לי הנפש" והתקשורת קח לך

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"תן לי את יבנה וחכמיה.

לא, זה לא רבן יוחנן בן זכאי- אלא מרן הרב יצחק יוסף שכתב לאריה מכלוף דרעי

לתמוך בחוק התקשורת של שלמה בן הרב דוד קרעי שרוצה לוודא שהכל בשליטה.

שהרי כבר אמרה הרבנית רגב בעבר:

"מה שווה התאגיד אם אנחנו לא יכולים לשלוט בו?”

והדיל הקומבינטורי התורן או יותר מדויק התורני יבטיח את השליטה של המלך שלמה

קרעי בתקשורת כדי שתוכל לסקר את הציבור החרדי בגישה מאוזנת.

עד עכשיו הייתי רציני- עכשיו אני ציני:

אם כבר לאשר תמיכה בחוק תקשורת כדי להעביר חוקי לימוד תורה וכשרות

למה לא להמשיך את הקו?

למה לא להורות לתמוך בחוק מענקים מוגדלים למשפחות משרתי מילואים?

למה לא להורות על תמיכה בחוק הגבלת שנות כהונת ראש ממשלה מכהן יותר מדי?

למה לא להורות על הצבעה בעד לחיזוק ההתיישבות בלי התחשבות בטראמפ?

אה, ברור למה!

כי אין חוקים כאלה ובדרך שהפוליטיקה הישראלית מתנהלת-

גם לא יהיו אף פעם!”

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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