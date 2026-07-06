קרעי למפלגות החרדיות: אתמוך בתיקון, עכשיו הצביעו בעד חוק התקשורת

שר התקשורת שלמה קרעי הודיע הערב (שני) כי יקבל את תיקון הנוסח לחוק התקשורת שהציע ח"כ אבי מעוז, זאת בעקבות דרישת ש״ס ודגל התורה ובהתאם לסיכומים שהושגו בדיוני ועדת הכלכלה.

לפי הודעת שר התקשורת, מטרת התיקון היא למנוע פגיעה בערכי הדת במסגרת רפורמת התקשורת. מהמסמך שצורף עולה כי התיקון נוגע להגדרת "ספק תכנים פטורים", כך שההחרגה תחול על שירותי כבלים ולוויין המשדרים בעיקר ערוצים הרשומים לפי הוראות החוק.

במקביל, קרא קרעי לש״ס ולדגל התורה לתמוך בהצעת החוק לאחר קבלת דרישתן. "שר התקשורת מפציר ודורש מש״ס ומדגל התורה לתמוך ברפורמת הימין בתקשורת", נמסר בהודעתו.

עוד הוסיף קרעי כי הוא קורא לסיעות לתמוך בחוק "בניגוד לקמפיין השקרי של ערוץ 12 נגד החרדים ונגד הימין".

הודעתו של קרעי מגיעה לאחר שש״ס הודיעה מוקדם יותר כי לא תוכל לתמוך בנוסח החוק כפי שהוגש, בשל היעדר תיקונים שלדבריה נדרשו כדי למנוע פגיעה בערכי הדת.