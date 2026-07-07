טל טיטו ואייל גולן ( רן יחזקאל, משה שי (פלאש 90), Gemini )

אחרי יציאתה מבית האח הגדול לאחר שהודחה, גילתה טל טיטו, אחת הכוכבות של העונה, כי בחוץ התבשלה נגדה תביעת לשון הרע. הזמר אייל גולן הגיש נגדה תביעה על סך 200 אלף שקלים בעקבות סדרת ציוצים חריפה שפרסמה ברשת החברתית X במהלך שנת 2024.

בכתב התביעה נטען כי מדובר בפרסומים "מכפישים ושקריים המהווים לשון הרע חמורה", וכי טיטו הציגה את גולן כמי שביצע עבירות פליליות ללא כל בסיס עובדתי. בין היתר כינתה את הזמר בביטויים קשים כמו "פדופיל" ו"אנס מלוכלך" - האשמות שלטענת גולן אינן מהוות הבעת דעה לגיטימית אלא פגיעה חמורה בשמו הטוב. התנצלות כנה והחלטה לסלוח נראה שיש סוף טוב לפרשה, לפחות מצדה של טיטו. על פי דיווח ב"ישראל בידור", אייל גולן בחר לסלוח לטיטו ולהסיר את תביעת הענק, אחרי שכוכבת "האח הגדול" התנצלה.

טל טיטו ( באדיבות רשת 13 )

התגובה הראשונה של טיטו

כזכור, רגע אחרי שטיטו הודחה מהבית במקום התשיעי וחזרה לטלפון הנייד שלה, גילתה לראשונה על התביעה. בתגובה מיידית, העלתה ציוץ חדש לחשבון ה-X שלה וכתבה: "איך לא מחקתי ציוצים לפני. שמע ישראל" - תגובה שעוררה לא מעט תגובות ברשת.

טיטו, שהייתה אחת הדמויות הבולטות והדומיננטיות ביותר בעונה, עוררה לא מעט סערות במהלך שהותה בבית. ההדחה שלה שבועיים בלבד לפני הגמר הפתיעה רבים שראו בה מועמדת חזקה להגיע רחוק בתחרות.

אייל גולן ( (צילום: משה שי / פלאש90) )

מדיניות אפס סובלנות

עבור גולן, התביעה נגד טיטו הייתה חלק ממדיניות של "אפס סובלנות" כלפי השמצות ברשתות החברתיות. הזמר, שבתקופה האחרונה נוקט בגישה נחרצת כלפי פרסומים מכפישים, ביקש להעביר מסר ברור שפגיעה בשם הטוב אינה עניין של חופש ביטוי אלא עבירה חמורה.

כעת, עם ההחלטה לסלוח ולמחוק את התביעה, גולן מוכיח שמעבר לאכיפה החוקית, יש מקום גם לסליחה ולמחילה - כאשר מדובר בחרטה אמיתית והבנה של הטעות. הפרשה מסתיימת בסוף טוב, לפחות עבור טיטו, שיכולה להמשיך הלאה מבלי נטל משפטי כבד.