טראמפ לא הצליח להציל: ארה"ב התרסקה מול בלגיה

גביע העולם - מונדיאל 2026 ( שאטרסטוק )

נבחרת בלגיה העפילה הלילה (בין שני לשלישי) לרבע גמר מונדיאל 2026 לאחר ניצחון מרשים 1:4 על המארחת ארצות הברית, שהודחה לעיני הקהל הביתי בסיאטל.

עוד לפני שריקת הפתיחה עמד המשחק בצל סערה פוליטית, לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התערב בהחלטת ההתאחדות והוביל לביטול השעייתו של החלוץ פולארין באלוגון, שפתח בהרכב. אלא שעל כר הדשא, ההתערבות לא סייעה לנבחרת האמריקאית, שהציגה את אחד ממשחקיה החלשים בטורניר. בלגיה שלטה מהפתיחה הבלגים עלו ליתרון כבר בדקה התשיעית, כששארל דה קטלאר דחק מקרוב לרשת לאחר מהלך קבוצתי מצוין. ארצות הברית הצליחה להשוות בדקה ה־33 משער עצמי של האנס ונאקן, בעקבות כדור חופשי של מאליק טילמן, אך השוויון החזיק מעמד שתי דקות בלבד. לאנדרו טרוסאר הגביה לרחבה, ודה קטלאר השלים צמד בנגיחה מדויקת.

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בדקה ה־57 הגיעה נקודת השבירה של האמריקאים. השוער מאט פריז איבד כדור מחוץ לרחבה, ואונאקו ניצל את הטעות כדי לכבוש את השלישי לזכות בלגיה.

עמוק בתוך תוספת הזמן חתם רומלו לוקאקו את התוצאה. החלוץ הוותיק, שעלה מהספסל, המשיך את הכושר הנהדר שלו בטורניר וכבש את הרביעי, בדרך לחגיגות הבלגיות.

בלגיה ממשיכה לרבע הגמר עם הצהרת כוונות מרשימה, בעוד ארצות הברית מסיימת את דרכה במונדיאל באכזבה גדולה, למרות התקוות הרבות שנתלו בה כמארחת הטורניר.