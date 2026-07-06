צחוקים על סיפון הלידו: הכוכבים חגגו את הפרמיירה של "חינה אמריקאית"

מימין לשמאל: המפיק משה אדרי, הבמאי והשחקן שלום אסייג, ועורך התסריט דניאל אסייג, בפרמיירת "חינה אמריקאית" ( צילום: רפי דלויה )

אמש (ראשון) נערכה בסינמה סיטי גלילות הפרמיירה החגיגית של הסרט הישראלי החדש "חינה אמריקאית" , רגע לפני עלייתו לאקרנים ביום חמישי הקרוב. אל האירוע הגיעו יוצרי הסרט, השחקנים ואנשי התעשייה, בהובלת המפיק משה אדרי.

על השטיח האדום צעדו שלום אסייג, ישראל אטיאס, עדי הימלבלוי, רמי קאשי, שרון חזיז, מלאני למברסקי, חיים זנאתי, שרונה אלימלך, שושה גורן, עמנואל הורי, עמנואל אליסון, מאיה אסייג וגם ג'סטין טורקילדסן, המוכר לצופים מהסדרה "היפים והאמיצים".

מימין לשמאל: שרון חזיז, ג'סטין טורקילדסן ורמי קאשי בפרמיירת "חינה אמריקאית" ( צילום: רפי דלויה )

אחד הרגעים המרגשים של הערב הגיע כאשר הזמר ניסים סרוסי, שמופיע בסרט בתפקיד אורח, זכה לתשואות מהשחקנים והצוות. שירו האייקוני "אשליות", המשולב בסרט, מלווה גם את רוחו של הסיפור.

רגע מרגש בפרמיירה: כוכבי "חינה אמריקאית" הפתיעו את ניסים סרוסי כששרו יחד את "אשליות" - צילום: רפי דלויה רגע מרגש בפרמיירה: כוכבי "חינה אמריקאית" הפתיעו את ניסים סרוסי כששרו יחד את "אשליות" | צילום: צילום: רפי דלויה 10 10 0:00 / 0:27

"חינה אמריקאית" מתרחש כולו על סיפונה של ספינת התיירים המיתולוגית "הלידו" בטבריה, שם טקס חינה משפחתי הופך במהירות לחגיגה מרוקאית סוערת, מלאה במפגשים מפתיעים, דמויות צבעוניות והרבה הומור. הסרט מסמן גם אבן דרך בקריירה של שלום אסייג, שמגיע לראשונה לכיסא במאי הקולנוע. את התסריט כתבו בני הזוג דני והילה רייספלד. עבור דני רייספלד מדובר בפנייה מסקרנת לעולם הקומדיה, אחרי סרטים בעלי גוון דרמטי יותר כמו "אמצע החיים" ו"פנתר לבן".

ישראל אטיאס, המגלם את דודו, גיבור הסרט "חינה אמריקאית", על השטיח האדום בפרמיירה החגיגית ( צילום: רפי דלויה )

במרכז העלילה עומד דודו (ישראל אטיאס), שחוזר מאמריקה לישראל לקראת חתונתו, אך במהלך חגיגת החינה פוגש מחדש את אהבת נעוריו מורן (עדי הימלבלוי). המפגש מאלץ אותו לבחון מחדש את הבחירות שעשה ואת השאלה היכן באמת נמצא הבית שלו.

על סיפון הלידו: ישראל אטיאס ורמי קאשי מתוך "חינה אמריקאית" ( באדיבות סרטי יונייטד קינג )

למרות שהסרט אינו מנסה להמציא מחדש את ז'אנר הקומדיה הישראלית, הוא מספק לא מעט רגעים משעשעים, דמויות מלאות אנרגיה ואווירה קלילה. בתקופה שבה המציאות הישראלית כבדה ומורכבת, יש גם מקום לקומדיה עממית שמבקשת בעיקר לגרום לקהל לצחוק ולצאת מהאולם עם חיוך.

"חינה אמריקאית" יעלה לאקרנים ברחבי הארץ ביום חמישי, 9 ביולי.

סצנה מתוך "חינה אמריקאית", סרטו הראשון של שלום אסייג כבמאי קולנוע ( באדיבות סרטי יונייטד קינג )