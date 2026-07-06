10 שחקנים, 3 שערים: אנגליה עלתה לרבע הגמר

נבחרת אנגליה העפילה הלילה (בין ראשון לשני) לרבע גמר מונדיאל 2026, לאחר שניצחה 2:3 את מקסיקו במשחק דרמטי ורב אירועים.

הפתיחה הייתה כולה של האנגלים. ג'וד בלינגהאם העלה את נבחרתו ליתרון כבר בדקה ה-36, וכעבור שתי דקות בלבד השלים צמד אישי והכפיל את התוצאה ל-0:2.

מקסיקו לא ויתרה, ובדקה ה-42 חוליאן קיניונס צימק ל-2:1 והחזיר את נבחרתו למשחק עוד לפני הירידה להפסקה.

בדקה ה-54 הסתבכה אנגליה כאשר ג'ארל קוואנסה הורחק בכרטיס אדום ישיר והותיר את חבריו בעשרה שחקנים. למרות הנחיתות המספרית, הארי קיין מצא את הרשת בדקה ה-60 והגדיל את היתרון ל-1:3.

המקסיקנים המשיכו ללחוץ ובדקה ה-69 ראול חימנס צימק ל-3:2, אך עד שריקת הסיום הצליחה אנגליה לשמור על היתרון ולהבטיח את מקומה בין שמונה האחרונות.

ברבע הגמר תפגוש אנגליה את נורבגיה, שהדהימה מוקדם יותר את ברזיל עם ניצחון 1:2 והשלימה את אחת ההפתעות הגדולות של הטורניר.