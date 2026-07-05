צה"ל בהודעה לתושבי הצפון והדרום: "בשעות הקרובות"

כוחות הביטחון נערכים לפעילות בשתי החזיתות: מחלקות הביטחון בצפון ובדרום הוציאו הערב הודעות עדכון מוקדמות לתושבים, לקראת פעילות התקפית יזומה של צה"ל הצפויה להתחיל בזמן הקרוב.

בגזרה הצפונית, מחלקת הביטחון של המועצה האזורית הגליל העליון מעדכנת כי בדקות הקרובות צפוי צה"ל לבצע תקיפות קרב בלבנון, שיתמקדו בגזרה המזרחית. בעקבות תחילת הפעילות הצפויה, הדי פיצוצים עזים יישמעו באזור רכס רמים, עמק החולה, וייתכן כי קולות הנפץ יגיעו אף ליישובי צפון רמת הגולן. במועצה מבהירים כי נכון לשעה זו, אין כל שינוי בהנחיות להתגוננות הציבור.

במקביל, גם בדרום הארץ נערכים לפעילות מבצעית. מחלקת הביטחון של המועצה האזורית אשכול הוציאה הודעת עדכון לתושבים, לפיה בשעות הקרובות צפויים להישמע רעשי פיצוצים ביישובי המועצה. במועצה מדגישים ומבהירים מראש כי הרעשים הללו יהיו חלק מפעילות מתוכננת של כוחות צה"ל במרחב רצועת עזה.