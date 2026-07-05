טלטלה בליכוד: "נתניהו מוטרד מזה מאוד"

יולי אדלשטיין הודיע בשבוע שעבר, כי הוא לא יתמודד בפריימריז של הליכוד וכי הוא ירוץ במפלגה חדשה.

כתב המשפט מיכאל שמש, התייחס לכך היום (ראשון) ברדיו 103fm ואמר: "מטריד מאוד את נתניהו שאנשים שנתפסים כדמויות יותר ממלכתיות - מרכזיות ופחות קיצוניות, עוזבות את הליכוד".

בראיון לחדשות 12 אמר אדלשטיין: "אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד. אני יוצא לדרך פוליטית חדשה. זה משפט מאוד קשה לומר, כי יש את סיעת הליכוד שזה אתה, דיברנו עליה, אבל יש גם את אותם חברים שברגע זה, בהפתעה, שומעים מה שאני אומר ואומרים - 'מה יולי עושה? תמכנו בו עשרות שנים, היינו תומכים בו גם הפעם, למה הוא עושה את זה?'

"בכל הפריימריז שהשתתפתי בהם, מן הפעם הראשונה כשהייתי חדש ועד למעמד של יושב ראש הכנסת, הצלחתי. אם אתה מצליח בפריימריז, אתה צריך לאחר מכן לעמוד על הבמות ולומר: 'תצביעו לליכוד, אנחנו נעשה', ואז אני לא יודע איך להמשיך את המשפט הזה. מה נעשה? נמשיך לתת יד להשתמטות? נמשיך לברוח מן ההצבעה לריבונות? נמשיך לתת יד לכל מיני חוקים שאני אפילו לא יודע להסביר מה לליכוד ולחוקים האלה".