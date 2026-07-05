הרמטכ"ל בבופור: "חיזבאללה מותש ונוצח"

הרמטכ"ל בבופור ( צילום: דובר צה'ל )

על רקע המתיחות הביטחונית וההסכם שנחתם, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיע הבוקר (א') לביקור מיוחד ברכס הבופור בדרום לבנון. במהלך הסיור, עמד הרמטכ"ל מקרוב על השליטה המבצעית של כוחות צה"ל במרחב האסטרטגי, ששימש במשך עשרות שנים כבסיס טרור של חיזבאללה.

הרמטכ"ל בבופור ( צילום: דובר צה'ל )

במהלך הביקור, שבו השתתפו גם מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 36 תת-אלוף יפתח נורקין ומפקדים נוספים, ירד הרמטכ"ל אל תוואי תת-קרקעי שנחשף מתחת לרכס. מדובר במערכת מנהרות שנחצבה בעומק ההר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, במימון והכוונה איראנית, שנועדה לאיים על יישובי הצפון ולשמש כמפקדות לניהול לחימה. "מרחב הבופור הינו שטח שולט רווי תשתיות טרור", הבהיר הרמטכ"ל בשיחה עם הלוחמים. "כוחותינו שולטים כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים אלה מתחת לקרקע".

הרמטכ"ל זמיר בבופור - צילום: דובר צה'ל הרמטכ"ל זמיר בבופור | צילום: צילום: דובר צה'ל 10 10 0:00 / 1:25

בהתייחסו להסכם שנחתם לאחרונה, שלח הרמטכ"ל מסר ישיר לצבא לבנון: "צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי ולפעול לטיהור המרחב ממחבלי חיזבאללה ותשתיות הטרור. במקביל, צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת איומים מהשטח הלבנוני, ואנחנו ערוכים לעבור להתקפה מהירה אם תופר הפסקת האש".

רב אלוף אייל זמיר ברכס הבופור ( צילום: דובר צה'ל )

רב-אלוף זמיר שיבח את פעילות אוגדה 36 והלוחמים שפעלו בגזרה: "פעלתם באופן התקפי, חציתם את הליטאני והפתעתם את האויב. ההישגים הצבאיים שהשגתם החלישו את חיזבאללה; הוא מותש ונוצח בכל קרב בו היה מפגש עם כוחותינו, וכעת הוא תולה את יהבו בפטרונו האיראני שיציל אותו".

לסיכום, הדגיש הרמטכ"ל כי הפעילות של צה"ל בלבנון מתבצעת בהתאם לעקרונות ההסכם וכי המדיניות ברורה: "כל איום הנשקף לעבר כוחותינו או היישובים יותקף מיידית ויוסר. אנחנו ממשיכים לפעול להגנה על תושבי הצפון".