משרד הבריאות מרחיב את הריקול לביסקוויטים

הביסקוויטים שיש להחזיר ( דוברות משרד הבריאות )

משרד הבריאות מרחיב את הריקול על ביסקוויטים של חברת הדר. הסיבה היא חימצון של אחד מרכיבי המוצר שמיוצרים בהודו ומיובאים על ידי חברת אפיפית.

"בעקבות קבלת תלונות צרכנים על ריח לא אופייני במוצר מאצווה נוספת, ולאחר בדיקה שממנה עלה כי גם באצווה זו קיים ריח חריג, כתוצאה מחמצון של אחד מרכיבי המוצר, החברה החליטה על הרחבת ההודעה", נמסר ממשרד הבריאות. המוצר להחזרה פתיבר ביסקוויט בטעם וניל 500 גר' במותג הדר. קוד ייצור: BATCH NO. SZ 32195 ו-NO. 26A BATCH תאריכי תפוגה:25/11/2026, 07/03/2027 . שם היצרן: אנמול תעשיות בע"מ, הודו. שם היבואן: אפיפית נצרת תעשיות ביסקוויט (ייצור 1971) בע"מ. ברקוד: 7290018790717.

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לפי הודעת משרד הבריאות: צרכנים שיש להם את המוצרים מתבקשים שלא לצרוך אותו. בתיאום עם שירות המזון מחוז צפון במשרד הבריאות החברה אוספת את המוצרים מדרכי השיווק.