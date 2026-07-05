על הפרק: איחוד בין אדלשטיין, ארדן ושקד

אדלשטיין מחפש מפלגה ( יונתן זינדל/פלאש90 )

פחות מ-110 ימים לפני הבחירות וגוש המרכז מפוצל מאי פעם. כשאף גורם לא מצליח לפרוץ קדימה להתארגנות משמעותית.

לפי הסקרים כמעט 20 מנדטים (ויש שיגידו 30) חונים בטווח שבין הליכוד לבין איזנקוט (בינתיים הם נמצאים אצל איזנקוט ובנט), כל כך הרבה גורמים רוצים לקחת את הקולות האלה, בינתיים כאמור בלי הצלחה. במפלגות הקיימות, גנץ שהתאחד עם דדי שמחי, מתרחק כעת מיועז הנדל והמילואימניקים שכרגע מתקרבים יותר דווקא לטרופר (שפרש מגנץ). הנדל עצמו נמצא במילואים בשבועות האחרונים, ולכן המגעים בהמתנה. גנץ שנמצא מתחת לאחוז החסימה, מביא איתו נדוניה של 8 מנדטים של מימון מפלגות (כ-8 מיליון שקלים). טרופר והנדל יצטרכו להתחיל מאפס. הבעיה של גנץ היא הצורך של גנץ ב-3-4 מקומות לח"כים שימשיכו איתו, מה שהופך את הרשימה לצפופה.

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אהרון שביב מנהל המו״מ מטעם מפלגת המילואימניקים מסר: "אין חדש. אנחנו מקיימים בתקופה האחרונה שורה של פגישות עם גורמים שונים, מתוך מטרה לקדם מהלך שיביא לשינוי. יו״ר המפלגה יועז הנדל נמצא במילואים וגם כך עד שיצא אין שום החלטה.

המשימה שלנו היא להקים כוח פוליטי אפקטיבי שיהווה לשון מאזניים ויוכל לכפות הקמת ממשלה ציונית. כאשר יהיה לנו במה לעדכן נעדכן".

איילת שקד ( יונתן זינדל / פלאש90 )

אדלשטיין, ארדן ושקד

השם החם כרגע בבורסת מפלגות הביניים הוא יולי אדלשטיין. הוא יותר ימני משאר הגורמים במרכז, בטח שיותר ימני מנתניהו - אדלשטיין היה במורדים בליכוד שהציבעו נגד ההתנתקות, נתניהו הצביע בעד) - ונזכיר כי הוא התפטר מתפקיד יו"ר הכנסת בגלל הכתבה של בג"צ.

אל אדלשטיין שהודיע כי לא יתמודד בליכוד בגלל התנגדותו להתפרסות בפני החרדים בכל נושא הגיוס, יכולים לחבור גורמי ימין שלא מוצאים את מקומם בליכוד של קבלני הקולות והפופוליזם.

שני השמות העיקריים הם גלעד ארדן - שגריר ישראל בוושינגטון ובאו"ם, שלא דבק בו הכתם של חברות בממשלת הטבח בעוטף עזה. ארדן שבעבר היה בחמישייה הראשונה בליכוד, יעדיף מקום גבוה במפלגת לוויין בלי צורך להתמודד בפריימריז (אם בכלל יהיו כאלה בליכוד).

שם נוסף אפשרי הוא איילת שקד שתביא איתה את מאוכזבי סמוטריץ' והימין הליברלי, אולי אפילו את תמיכת הרבנים הסרוגים. גם עופר וינטר יכול להצטרף למפלגה כזו ולהשלים אופציה ריאלית עבור מצביעים ימנים.

הבעיה היא שכרגע הכל על הנייר. המגעים לא מבשילים לכלום ואין פריצת דרך או שם אחד שמאחוריו יסתדרו כולם. אוסף פירורי המפלגות האלה, שכאמור יש לו פוטנציאל של 10 מנדטים, לא מגיע אפילו להסכמות על דמויות ושמות.

על הגדר מחכות עוד התארגנויות של מפלגות מרכז כמו "הרבעון הרביעי" ו"אל הדגל", ראש עיריית בית שמש לשעבר עליזה בלוך, דוידי בן ציון מהבית היהוד, שכבר מריצים קמפיין, אבל בינתיים אף אחד לא קרא להם להצטרף.