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בחגיגות העצמאות לארה"ב

ירי המוני בניו יורק: שמונה בני אדם נפצעו, בהם ארבעה ילדים

הירי התרחש במהלך חגיגות יום העצמאות האמריקני בברוקלין. שבעה מהפצועים מוגדרים במצב יציב, בעוד צעירה בת 21 נפצעה באורח אנוש. המשטרה פתחה בחקירה.

12:04
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משטרה ארצות הברית (צילום: שאטראסטוק)

לפחות שמונה בני אדם, בהם ארבעה ילדים, נפצעו היום באירוע ירי בשכונת קוני איילנד שבברוקלין, ניו יורק. כך מסרה משטרת ניו יורק.

על פי המשטרה, הירי התרחש סמוך לשעה 22:35 במהלך חגיגות יום העצמאות של ארצות הברית, שנערכו באזור וכללו מופע זיקוקים. כלל הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי חולים.

בין הפצועים נמצאים גבר בן 37, גבר בן 33, אישה בת 25, נער בן 14, ילד בן 12, ילד בן 7 וילד בן 6, אשר מצבם מוגדר יציב. צעירה בת 21 נפצעה באורח אנוש.

במסגרת החקירה, דיווחו כלי תקשורת מקומיים כי סמוך לזירת האירוע אותר תיק ובו כלי נשק. עובד במעדנייה סמוכה סיפר ל"ניו יורק פוסט" כי ראה שוטרים רצים כשהם נושאים ילדים על ידיהם, והעריך כי ייתכן שהיו יותר מיורה אחד, אולם במשטרה טרם אישרו זאת.

נסיבות האירוע נמצאות בחקירה.

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