הממשלה אישרה היום (שלישי) את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את אל"מ (במיל') אופיר לוי לתפקיד המשנה לראש המל"ל - המועצה לביטחון לאומי. המינוי בא בהמלצת ראש המל"ל שמואל בן עזרא, ולוי ייכנס לתפקיד במקום גיל רייך שסיים את כהונתו.

המינוי הוא לתקופה של חמש שנים, כאשר ניתן יהיה להאריכו בתקופות נוספות - ובלבד שתקופת המינוי הכוללת לא תעלה על עשר שנים. זהו מינוי נוסף בשורה של מינויים בכירים שביצע ראש הממשלה בחודשים האחרונים במערכת הביטחון והמדינית.

עבר צבאי וביטחוני נרחב

אל"מ (במיל') אופיר לוי מביא עימו עבר צבאי וביטחוני עשיר, הכולל מספר תפקידים בכירים בצה"ל. בין היתר, שימש לוי כראש תורת חיל השריון, מפקד חטיבת המילואים 679 וסגן מפקדת האוגדה המרחבית רמת הגולן 210 - תפקידים המעידים על היכרות מעמיקה עם אתגרי הביטחון בזירה הצפונית.

לאחר שחרורו מצה"ל, המשיך לוי לעסוק בתחום הביטחון ושימש כיועץ בתחום הגנת גבולות לחברת רפא"ל - אחת מחברות הביטחון המובילות בישראל. הניסיון המשולב שלו בשטח ובתעשייה הביטחונית צפוי לסייע לו בתפקידו החדש במל"ל.

השכלה אקדמית במדעי ההתנהגות והמדינה

לצד הניסיון הצבאי, לוי בעל תואר ראשון במדעי ההתנהגות עם מיקוד לייעוץ ארגוני מאוניברסיטת אריאל, ותואר שני במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה. השילוב בין הידע האקדמי לניסיון המבצעי צפוי להעניק לו כלים ייחודיים בניהול סוגיות ביטחון לאומי מורכבות.

המינוי מצטרף לשורה של מינויים בכירים שביצע ראש הממשלה בתקופה האחרונה, ביניהם מינויו של רומן גופמן לראש המוסד ומינויו של עו"ד יוראי מצלאוי לראש המט"ל - המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור.